Federação escocesa apoia adiamento de jogo contra Ucrânia pela repescagem da Copa

A Associação Escocesa de Futebol (SFA) apoiou nesta terça-feira a decisão do Comitê de Organização da Fifa de adiar para junho o jogo contra a Ucrânia válido pela repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, previsto para o dia 24 de março.

"Levando em conta a situação na Ucrânia, apoiamos o adiamento do jogo e reiteramos nossa mensagem de solidariedade a nossos amigos e colegas da federação ucraniana de futebol", diz o comunicado da federação.

"À luz do conflito atual na Ucrânia, a Fifa tomou a decisão correta de adiar o jogo", acrescentou o executivo-chefe da SFA, Ian Maxwell.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A importância e significado do futebol são muito menores em tempos de guerra e nossos pensamentos estão com os civis ucranianos afetados pelo conflito", continua o texto.

Quem passar no confronto entre Escócia e Ucrânia enfrentará o vencedor de País de Gales e Áustria por uma vaga na Copa do Mundo do Catar.

bde/psr/cb

Tags