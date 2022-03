EUA proibirá as importações de petróleo russo

O presidente Joe Biden anunciará, nesta terça-feira (8), um embargo às importações dos Estados Unidos de petróleo russo, em resposta à invasão da Ucrânia por parte de Moscou - informou a imprensa americana.

Biden falará às 12h45 (horário de Brasília) para "anunciar ações para continuar aplicando sanções à Rússia por sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia", disse a Casa Branca.

De acordo com a mídia dos EUA, a proibição incluirá o petróleo russo e o gás natural liquefeito. Os aliados europeus de Washington, mais dependentes da energia russa do que os Estados Unidos, não seguirão a decisão - pelo menos por enquanto.

A Rússia responde por menos de 10% das importações americanas de petróleo e produtos derivados, o que significa que o impacto para a maior economia do mundo seria mais fácil de suportar.

Embora os americanos estejam preocupados com a inflação e, agora, com o aumento dos preços do petróleo, afetando a popularidade de Biden entre os eleitores, a presidente da Câmara de Representantes (deputados), a democrata Nancy Pelosi, apoia esse embargo e o aumento das tarifas sobre outros produtos russos para "isolar a Rússia ainda mais da economia global".

Ela também se disse a favor de medidas para baixar os preços do petróleo, incluindo a liberação de mais petróleo bruto da reserva estratégica dos Estados Unidos.

"Permitam-me ser clara: os Estados Unidos não precisam escolher entre nossos valores democráticos e nossos interesses econômicos", afirma Pelosi em carta aos congressistas.

Os preços do petróleo subiram cerca de 30% após a invasão russa da Ucrânia.

E, nesta terça, o preço do barril de Brent, petróleo de referência na Europa, subia mais de 5%, em reação ao possível embargo dos Estados Unidos.

A perspectiva de que os Estados Unidos, o maior consumidor mundial desta commodity, vá prescindir da extração russa pelo conflito na Ucrânia elevou o preço do Brent para US$ 130,49 (+5,99%), por volta das 11h50 (horário de Brasília).

O barril do US West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril subiu 6,72%, para US$ 127,42.

Após uma breve calma na manhã de hoje, os preços voltaram a se aproximar de seus recordes desde 2008, já alcançados na segunda-feira, com US$ 139,13, no caso do Brent, e US$ 130,50, do barril do WTI.

Enquanto os combates continuam na Ucrânia, os investidores se concentram na ideia de que o petróleo será diretamente afetado pelas sanções dos EUA, ainda de acordo com informações da imprensa.

tu/vgr/erl/rsr/jc/tt

