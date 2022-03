Djokovic é incluído no sorteio de Indian Wells mas participação ainda não está confirmada

O sérvio Novak Djokovic, número dois do ranking mundial da ATP, foi incluído no sorteio do Masters 1000 de Indian Wells nesta terça-feira, mas não está claro se ele participará do evento, disseram os organizadores.

Em um breve comunicado, eles indicaram que estavam em contato com a equipe de Djokovic, cinco vezes vencedor do torneio, para determinar se ele jogará na Califórnia ou até mesmo se seria autorizado a entrar nos Estados Unidos.

"Novak Djokovic está na lista de inscritos no torneio e, portanto, está incluído no sorteio de hoje", disseram os dirigentes do torneio. "Estamos atualmente em comunicação com a equipe dele; no entanto, não foi determinado se ele participará do evento após obter aprovação para entrar no país (EUA)".

De acordo com os regulamentos do governo dos EUA, todos os cidadãos não americanos que entrarem no país devem ter um calendário completo de vacinação contra o covid-19.

Djokovic foi excluído do Aberto da Austrália (Grand Slam) em janeiro depois que as autoridades disseram que ele não atendia aos requisitos para viajantes não vacinados que tentavam entrar naquele país.

O visto de Djokovic acabou sendo cancelado e, depois que um recurso legal foi rejeitado, ele saiu sem jogar o Grand Slam da australiano.

A organização em Indian Wells alertou que os espectadores também devem ser vacinados para entrar nas quadras do evento no deserto da Califórnia.

