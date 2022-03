Comunicado do Business Wire :Radisys

A Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje que a Celona, inovadora líder de soluções 5G privadas, selecionou o software Connect RAN 5G da Radisys para acelerar a implementação de sua solução LAN 5G de ponta a ponta.

Destaques da notícia

-- Redes celulares privadas continuam a ganhar terreno enquanto mais empresas percebem as vantagens diferenciadas ao implementarem suas próprias redes 4G e 5G para oferecer suporte a casos de uso específicos que demandam os mais altos níveis de conectividade sem fio determinísticas. Redes 5G privadas oferecem a organizações uma infinidade de benefícios em relação às alternativas sem fio convencionais, incluindo maior controle sobre acesso do usuário, confidencialidade dos dados, desempenho de rede e qualidade dos níveis de serviço. Todos os tipos de tráfego gerados em uma rede privada são processados localmente para garantir a mais alta segurança, privacidade dos dados e latência mais baixa para aplicativos empresariais vitais para o aumento da produtividade da empresa.

-- A LAN 5G de ponta a ponta da Celona entrega uma solução sem fio privada totalmente integrada, construída especificamente para uso corporativo. Nesta rede, as empresas podem atender melhor às novas necessidades de conectividade de aplicativos de próxima geração, baseados em inteligência artificial e alimentados por computação de borda. A solução LAN 5G da Celona é oferecida como um serviço baseado em assinatura, com todos os componentes de hardware e software otimizados para uma perfeita integração de redes celulares com infraestruturas de TI empresariais existentes.

-- O software Connect RAN 5G CU/DU da Radisys, líder do setor e compatível com 3GPP Versão 16, com a flexibilidade de divisões funcionais Opt-2 e Opt-6 e suporte para multioperadoras com larguras de banda que vão de 10 MHz a 100 MHz para configurações de slot TDD download e upload superpesados, é mais adequado para implementações de espectro compartilhado. O software da Radisys possui desempenho otimizado para SoC baseado em ARM, com uma opção de implantação em nuvem e fornece um conjunto rico em recursos, permitindo um tempo mais rápido de colocação no mercado para a Celona.

Puneet Shetty, vice-presidente de gestão de produto da Celona, disse:"Para aproveitar ao máximo os benefícios das redes 5G privadas, as empresas precisam acessar software nativo em nuvem que se integram facilmente com sua infraestrutura de TI existente. O software 5G RAN gNB CU/DU da Radisys nos permitiu desenvolver rapidamente uma LAN LTE/5G única, que proporciona às empresas o poder para implementar, possuir e operar rapidamente sua própria rede móvel privada".

Munish Chhabra, vice-presidente sênior e gerente geral de negócios de software e serviços de mobilidade da Radisys, declarou:"O premiado software Connect RAN da Radisys ajuda a Celona a acelerar seu tempo de acesso ao mercado da sua LAN 5G, e estamos felizes pela parceria com a Celona para entregar uma solução completa para implementações de redes privadas. O software Connect RAN da Radisys é fundamental para habilitar redes privadas que suportam latência ultrabaixa, alta disponibilidade de rede e recursos de alta densidade de dispositivos para serviços 5G empresariais".

Sobre a Radisys

A Radisys, uma líder global em soluções de telecomunicações abertas, permite que provedores de serviços orientem a ruptura com novos modelos de negócio de arquitetura aberta. As soluções tecnológicas inovadoras desagregadas e virtualizadas da Radisys aproveitam arquiteturas e padrões de referência abertos, combinadas com software e hardware abertos para alimentar a transformação do negócio para o setor de telecomunicações, enquanto sua organização de serviços de ponta entrega a experiência em integração de sistemas necessária para solucionar complexos desafios de implantação de provedores de comunicações e conteúdo. Saiba mais em www.Radisys.com.

Sobre a Celona

A Celona, a empresa do 5G corporativo, foca na aceleração da adoção de aplicativos críticos para empresas em redes sem fio corporativas, ajudando organizações a implementar uma nova geração de iniciativas de negócios digitais. Aproveitando as opções de compartilhamento do espectro dinâmico como CBRS nos Estados Unidos, a arquitetura Edgeless Enterprise da Celona é projetada para automatizar a adoção da tecnologia sem fio celular 5G por organizações empresariais e seus parceiros de tecnologia. Para saber mais, acesse celona.io e siga @celonaio no Twitter.

