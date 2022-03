Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa de produtos esportivos PUMA expandiu a bem-sucedida campanha "SHE MOVES US" da marca para se concentrar em suas principais embaixadoras do esporte e celebrar as mulheres que avançaram nos esportes para inspirar outras mulheres do mundo inteiro.

Lideradas pela popstar global Dua Lipa, a PUMA convidou as embaixadoras do esporte da marca para falar sobre os seus valores e coisas que as fazem avançar em suas respectivas carreiras - a chave de seu sucesso, os desafios que enfrentam e o que aprenderam ao longo do caminho.

Dua Lipa se unirá às várias atletas da PUMA, como as estrelas da WNBA Skylar Diggins-Smith e Breanna Stewart, a golfista Tisha Alyn, a jogadora de futebol Nikita Parris, Ingrid Engen e Fridolina Rolfö, a saltadora Patricia Marmona, a piloto da série W Naomi Schiff e a skatista Isadora Pacheco.

Skylar Diggins, estrela da WNBA disse: "Para mim, She Moves Us, é como uma comunidade. Eu vejo isso como uma plataforma para inspirar, educar, capacitar, encorajar, elevar e celebrar as mulheres, mostrar as mulheres e o nosso estilo de vida e como os esportes, a cultura e os valores se entrelaçam nessas coisas".

O objetivo da campanha "She Moves Us" é empoderar as meninas e mulheres jovens através do compartilhamento de histórias e esforços conjuntos para impactar os direitos de meninas e mulheres no mundo inteiro. É inspirada pela popstar global e embaixadora da PUMA, Dua Lipa, que disse: "Compartilhar histórias de sucesso faz parte da mudança de narrativa, especialmente em áreas como os esportes e o entretenimento, que tendem a amplificar as realizações dos homens. As mulheres já fazem sucesso em todas as áreas e comemorar suas conquistas é emocionante e empoderador. Também incentiva aquelas mulheres que se levantam para alcançar as estrelas. Agora, vamos mostrar ao mundo do que somos capazes!"

A PUMA tem uma oferta de produtos inclusiva para atender às mulheres e às meninas nos esportes. Isso inclui roupas íntimas e roupas esportivas para o período de menstruação, roupas esportivas discretas, produtos de maternidade e desempenho projetados exclusivamente para as mulheres. A PUMA apoia todas as atletas para que se apresentem no seu nível mais alto e trabalha com organizações e parceiros que assumiram o compromisso de eliminar as barreiras que impedem as meninas de praticar esportes. Um exemplo desse tipo de parceria é a Women Win - uma organização que empodera meninas e mulheres do mundo inteiro através do esporte.

PUMAA PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA promoveu incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e nos esportes em categorias como o futebol, a corrida e treinamento, o basquete, o golfe e o automobilismo. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências desportivas à cultura e à moda das ruas. O Grupo PUMA é detentor das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas do mundo inteiro e tem sua sede em Herzogenaurach/Alemanha.

