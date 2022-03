Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

O Peru comemorou seu Dia Nacional com cor, sabor e cultura na Expo 2020 Dubai, a exposição mais importante do mundo, conforme anunciado pela Comissão para a Promoção das Exportações e Turismo do Peru (PROMPERU).

Peru's National Folk Ballet was the highlight of a day filled with colorful dances and delicious food. (Photo: PROMPERÚ)

As atividades começaram com uma cerimônia oficial a cargo dos representantes da Expo Dubai e da delegação peruana chefiada pela comissária geral e presidente executiva do PROMPERÚ, Amora Carbajal, na presença de funcionários dos diferentes países presentes ao evento.

O destaque da celebração do Peru foi uma apresentação do Ballet Folclórico Nacional. Essa bela exibição de identidade multicultural levou os espectadores a uma viagem mágica pelas músicas e danças das regiões costeiras, andinas e amazônicas do país.

"Temos muitos motivos para comemorar a aproximação do Peru com os Emirados Árabes Unidos, o Oriente Médio e o mundo. Hoje, 7 de março, nosso país cativou o mundo com apresentações artísticas e folclóricas que pertencem ao nosso rico patrimônio cultural e também fazem parte do patrimônio da humanidade", disse Amora Carbajal, responsável pelo PROMPERÚ.

Embora as atividades oficiais do Dia do Peru tenham terminado, o espírito festivo peruano continuará presente em Dubai nos próximos dias. O espetáculo artístico "Wayra" será apresentado nos palcos Terra e Mar da Expo.

Além disso, o Pavilhão do Peru continuará promovendo a cultura, a biodiversidade e as oportunidades de negócios para os setores de exportação, turismo e investimento empresarial. Além disso, estarão à disposição dos visitantes masterclasses e degustações de culinária peruana com ingredientes atrativos e de interesse comercial para o mercado árabe, além do esplêndido pisco e do café peruano de alta qualidade.

"O Pavilhão do Peru superou as expectativas, recebendo mais de um milhão de visitantes e exibirá até 31 de março os aspectos mais relevantes da arte e cultura peruana; além de uma grande variedade de produtos agrícolas, pesqueiros, têxteis e diversos manufaturados", relatou o responsável do PROMPERÚ.

A Expo 2020 Dubai é um ponto de encontro para o processo de reativação econômica global e esta etapa internacional, que conta com a participação de mais de 190 países, representa uma oportunidade única para impulsionar a economia das diferentes regiões do Peru por meio de plataformas comerciais.

