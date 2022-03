Comunicado do Business Wire :PPRO

A PPRO, líder no fornecimento de infraestrutura de pagamentos digitais, anunciou hoje a aquisição da Alpha Fintech, uma empresa de tecnologia de pagamentos da próxima geração. O acordo expandirá a oferta da PPRO, fortalecerá sua presença e redes na Ásia-Pacífico (APAC) e permitirá que ela entregue produtos e serviços mais rapidamente aos seus clientes.

A plataforma baseada em nuvem da Alpha Fintech permite a integração perfeita de produtos e serviços de pagamentos digitais, desde processamento de pagamentos e gerenciamento de comerciantes até gerenciamento de riscos, prevenção de fraudes e análise de dados.

A empresa focada na APAC desempenhou um papel fundamental na aceleração do crescimento de bancos, fintechs e provedores de serviços de pagamento, incluindo o BNZ da Nova Zelândia e o super aplicativo Grab do Sudeste Asiático.

Ao adicionar a plataforma Alpha à sua infraestrutura, a PPRO agora está pronta para oferecer uma camada de orquestração plug-and-play que permitirá que seus clientes integrem produtos e serviços com mais rapidez e em escala. Os clientes podem esperar fluxos de pagamento mais globais, a capacidade de integrar aplicativos de terceiros, conformidade mais forte e recursos de risco e insights de dados mais profundos.

A PPRO também dará as boas-vindas aos 90 especialistas em tecnologia de pagamento da Alpha em suas equipes, baseadas principalmente na Austrália e Argentina, bem como nos EUA e em Cingapura. Sua adição aumenta as redes e a presença regionais da PPRO e promove sua missão de se tornar uma potência global de pagamentos.

Falando sobre o acordo, o diretor executivo da PPRO, Simon Black, disse: "A aquisição da Alpha Fintech fortalece nossa posição como líder global em tecnologia de pagamentos e parceiro de infraestrutura confiável para provedores de serviços de pagamento, empresas, bancos e fintechs".

"Os pagamentos globais estão evoluindo mais rápido do que nunca. Juntamente com a Alpha, fornecemos a infraestrutura básica que as organizações precisarão para construir e expandir sua plataforma de pagamento", continuou ele.

Oliver Rajic, diretor executivo da Alpha Fintech, também elogiou o acordo, dizendo: "Queremos agitar e democratizar os pagamentos. Dado o alcance global, reputação e posição da PPRO, eles são o parceiro perfeito para nos ajudar a fazer isso. Estamos muito empolgados em colaborar com Simon e a equipe para criar soluções completas de ponta a ponta que cubram todos os aspectos dos pagamentos digitais".

A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2022. A Financial Technology Partners (FT Partners) atuou como orientadora financeira e a Noerr como consultora jurídica para a PPRO na transação. A Morrison & Foerster atuou como consultora jurídica para a Alpha Fintech.

A PPRO é uma fintech que globaliza plataformas de pagamento para empresas, permitindo que elas ofereçam mais opções no checkout e aumentem as vendas internacionais. Provedores de serviços de pagamento, empresas e bancos que executam a infraestrutura da PPRO são capazes de lançar métodos de pagamento mais rapidamente, otimizar as conversões de checkout e reduzir as complexidades do gerenciamento de vários fluxos de fundos. Citi, PayPal e Stripe são apenas alguns dos nomes que dependem da PPRO para expandir suas plataformas além das fronteiras.

