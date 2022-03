Comunicado do Business Wire :MPOWER Financing

MPOWER Financing, uma empresa de tecnologia financeira orientada à missão e líder na provisão de empréstimos educacionais para promissores estudantes internacionais e DACA, tem o prazer de dar as boas-vindas a Gabriel "Gab" Bustamante à equipe como Vice-Presidente Executivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005227/pt/

MPOWER Financing Welcomes Gabriel "Gab" Bustamante as Executive Vice President. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante minha carreira, tive o privilégio de auxiliar milhares de estudantes a obter o ensino superior", disse Gab. "Não é apenas uma carreira, mas uma paixão minha apoiar estudantes altamente promissores a alcançar seus objetivos. A MPOWER desenvolveu, de longe, o melhor meio para o talento internacional expandir seu acesso à educação e liberar todo o seu potencial em algumas das melhores instituições dos EUA e do Canadá. Estou animado por ser um embaixador desta organização orientada à missão e ansioso por ajudar mais alunos a mudar o curso de suas vidas através da educação."

"A MPOWER está passando por um tremendo surto de crescimento, sobretudo à medida que o cenário do ensino superior e a força de trabalho evoluem. A abordagem dinâmica e centralizada no cliente de Gab para o desenvolvimento de negócios nos ajudará a escalonar novas oportunidades e atender alunos ainda mais talentosos ao redor do mundo", disse Manu Smadja, Diretor Executivo e Co-Fundador da MPOWER Financing.

Gab traz duas décadas de experiência em vendas B2B e B2C, incluindo funções de liderança em algumas das empresas de aprendizagem eletrônica mais proeminentes. Em sua nova função na MPOWER, Gab irá ativar novas estratégias de vendas e expandir esforços de recrutamento da empresa para integrar mais estudantes em busca de seus sonhos de ensino superior em 400 instituições nos EUA e Canadá.

Antes de entrar na MPOWER, Gab passou mais de 11 anos na 2U Inc. e quatro anos na Hooked on Phonics (Educate Inc. e depois Smarterville Inc. após as aquisições) como líder de vendas para ambas as organizações. Antes disto, trabalhou como chefe de vendas da empresa de treinamento em TI, INE. Notavelmente, a carreira de Gab abrangeu 15 países e foi distinguida pelo desenvolvimento de incomparáveis estratégias de vendas, planos de crescimento de vendas, desenvolvimento de campanhas de marketing, desenvolvimento de distribuição mundial, introdução de novos mercados e negociações de contratos multimilionários. Gab irá supervisionar vários dos relacionamentos existentes da MPOWER com empresas multimilionárias, incluindo Sallie Mae, ETS e Flutterwave.

Gab, que é trilíngue, obteve um Bacharelado em Direito (LLB) pela Universidad Anáhuac no México. Depois, recebeu seu Certificado MBM em Administração e Gestão de Negócios da Tulane University. Ele é apaixonado por artesanato fino e café de qualidade.

Sobre a MPOWER Financing:

MPOWER Financing, com sede em Washington, D.C., e funcionários em todo o mundo, é uma empresa de tecnologia financeira orientada à missão e líder no fornecimento de empréstimos educacionais a nível mundial. É o único credor estudantil em todo o mundo que usa um algoritmo proprietário para analisar dados de crédito no exterior e doméstico, bem como o potencial de futuros ganhos para atender a promissores estudantes internacionais e DACA. A MPOWER trabalha com quase 400 universidades de ponta nos EUA e Canadá para fornecer financiamento a estudantes de mais de 200 países. A equipe MPOWER é composta sobretudo por ex-alunos internacionais e oferece aos alunos educação financeira pessoal e suporte de carreira para se prepararem para a vida após a escola.

A MPOWER foi nomeada um dos melhores lugares para trabalhar, um dos melhores locais de trabalho de tecnologia para a diversidade, e no Setor Bancário dos EUAuma das principais empresas de tecnologia financeira para trabalhar durante quatro anos seguidos. A MPOWER tem o suporte da Tilden Park Capital Management, King Street Capital Management, ETS Strategic Capital, Drakes Landing Associates, Pennington Alternative Income Management, Zephyr Peacock, Breega, Potencia Ventures, Goal Solutions, Gray Matters Capital, Cometa, AI8, DreamIt, 1776, Village Capital, Fresco, K Street e University Ventures.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005227/pt/

Contato

Kelly Ferraro Kelly@rivernorthagency.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags