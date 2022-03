Comunicado do Business Wire :Megaport Limited

A Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), uma provedora líder global de soluções de rede como serviço (NaaS), anunciou hoje a adição de Jim Brinksma à equipe executiva na função de diretor de tecnologia. Brinksma liderará organizações globais de engenharia e tecnologia da Megaport e será responsável pelo roteiro de inovação da empresa.

Brinksma traz mais de 20 anos de experiência nos setores de TI corporativo, telecomunicações, serviços financeiros e blockchain. Mais recentemente, Brinksma foi o cofundador e diretor de tecnologia da InnovoEdge, que foi adquirida pela Megaport em 2021. Antes de juntar-se à Megaport, Jim ocupou cargos de liderança na Ciena BluePlanet e Goldman Sachs. Ele serviu também a Marinha dos Estados Unidos por mais de sete anos e tem um doutorado da University of Maryland.

"Estamos entusiasmados em trazer a profunda especialidade e liderança tecnológica de Jim às organizações globais de engenharia e tecnologia da Megaport", disse Vincent English, diretor executivo da Megaport."Jim foi indispensável no desenvolvimento e lançamento da Megaport ONE, nossa plataforma SaaS de multilocatários, de etiqueta branca, que permite a descoberta e provisionamento de serviço através da plataforma líder de rede como serviço da Megaport. Estamos ansiosos para que Jim traga seu considerável conhecimento sobre nuvem, aplicações e ligação em rede e seu histórico de inovação à Megaport e ao nosso setor".

"Estou entusiasmado de dar o próximo passo com a Megaport em nossa jornada como líder estabelecido e inovador no mercado de NaaS", disse Brinksma. "A Megaport revolucionou a maneira como as empresas se conectam e estou entusiasmado em continuar trabalhando com nossas equipes globais para desenvolver soluções que irão transformar ainda mais como as empresas usam a nuvem e fundamentalmente transformam suas arquiteturas de TI."

Baseado em New Jersey, EUA, Brinksma se reportará a English.

Sobre a Megaport

A Megaport é uma fornecedora líder de soluções de rede como serviço (NaaS). A rede definida por software (Software Defined Network, SDN) global da empresa ajuda as empresas a conectar rapidamente sua rede a serviços por meio de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade de lançamento no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport tem parceria com os principais provedores de serviços de nuvem do mundo, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com as maiores operadoras de centros de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa com certificação ISO/IEC 27001.

