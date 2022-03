Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), um corretor eletrônico automatizado global, lançou hoje o IBKR GlobalTrader, um aplicativo de negociação móvel simples para investidores negociarem ações em todo o mundo. Com um design simplificado, o aplicativo é fácil de usar para investidores iniciantes e poderoso o suficiente para operadores de ações experientes. Os investidores podem abrir uma conta em minutos e começar a negociar ações em mais de 80 bolsas de valores na América do Norte, Europa e Ásia. Os investidores que negociam com a IBKR GlobalTrader têm o benefício da experiência mundial da Interactive Brokers atendendo mais de 1,75 milhão de contas em mais de 200 países e territórios.

Desenvolvido especificamente para investidores mundiais, o IBKR GlobalTrader permite que os investidores façam depósitos em até 23 moedas diferentes. Estes depósitos são convertidos automaticamente às taxas interbancárias na moeda necessária para comprar e vender ações em mercados e regiões geográficas. Para investidores que buscam diversificação internacional, mas não sabem em que investir, o scanner IBKR GlobalAnalyst ajuda os investidores a identificar oportunidades de investimento em todo o mundo. Os investidores podem usar o aplicativo IBKR GlobalTrader para rápido aproveitamento.

"À medida que um crescente número de pessoas em todo o mundo descobre os benefícios de participar ativamente dos mercados financeiros, a necessidade de um aplicativo de negociação de ações simples e fácil de usar nunca foi tão grande", disse Steve Sanders, Vice-Presidente Executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers. "A ferramenta IBKR GlobalAnalyst ajuda operadores iniciantes e avançados a encontrar oportunidades de investimento e, a seguir, podem usar o aplicativo IBKR GlobalTrader simples para negociar ações em todo o mundo."

Os custos de negociação com o IBKR GlobalTrader são transparentes e baixos. Para investidores fora dos EUA, as comissões começam em apenas US$ 0,0035 por ação e os residentes dos EUA desfrutam de zero comissão em ações dos EUA. As comissões em transações de Forex são 3 bps (0,03%) vezes o valor da negociação, sem spreads ou margens ocultos.

Ferramentas e recursos adicionais disponíveis no aplicativo IBKR GlobalTrader incluem:

-- Ações fracionárias: com ações fracionárias, os investidores podem investir em ações dos EUA com apenas US$ 1, independentemente do preço das ações.

-- Swap: Troque posições no mesmo valor em dólar de um título para outro. Com um toque, os investidores podem comprar as ações que desejam e vender aquelas que não desejam mais possuir.

-- Negociação de criptomoedas: Negocie Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) ou Litecoin (LTC) via Paxos Trust Company e o aplicativo IBKR GlobalTrader. A negociação de criptomoedas está disponível para clientes da IB LLC.

-- Recursos Educacionais Gratuitos: Os investidores podem aprender mais e continuamente sobre os mercados, negociando e investindo via IBKR Campus.

O IBKR GlobalTrader está disponível para download na Apple App Store e no Google Play. Os investidores podem se inscrever para uma avaliação gratuita sem compromisso.

Para mais informação, acesse: EUA e países atendidos pela IB LLC: https://globaltrader.interactivebrokers.com Canadá: https://globaltrader.interactivebrokers.ca Reino Unido: https://globaltrader.interactivebrokers.co.uk Europa Ocidental: https://globaltrader.interactivebrokers.ie Europa Central: https://globaltrader.interactivebrokers.hu Austrália: https://globaltrader.interactivebrokers.com.au Hong Kong: https://globaltrader.interactivebrokers.com.hk Índia: https://globaltrader.interactivebrokers.co.in Singapura: https://globaltrader.interactivebrokers.com.sg

A elegibilidade e a disponibilidade do produto podem variar dependendo do país de residência legal.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e de custódia de seguros, commodities e divisas 24 horas por dia, em mais de 135 mercados, em vários países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrado IBKR para clientes no mundo inteiro. Prestamos serviços a investidores individuais, fundos de hedge, grupos de transação por conta própria, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para a administração de seus portfólios de investimento. Esforçamo-nos em oferecer aos nossos clientes preços vantajosos na execução e comercialização, ferramentas de gestão de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a preços baixos ou sem nenhum custo, posicionando-os para obter maiores retornos em investimentos. A Barron's classificou a Interactive Brokers em primeiro lugar com 5 de 5 estrelas em sua avaliação de 26 de fevereiro de 2021, a Best Online Broker.

