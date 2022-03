Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

A Europa domina os primeiros lugares nas últimas classificações da Henley & Partners dos programas de migração de investimentos mais procurados do mundo, com Malta mantendo o 1o lugar no Índice do Programa Global de Cidadania pelo sétimo ano consecutivo, enquanto o Programa Superior de Autorização de Residência de Portugal lidera o Índice do Programa Global de Residência novamente.

Os dois índices - publicados como parte da edição de 2022 do relatório anual de Programas de Migração de Investimentos - oferecem uma análise sistemática e abrangente avaliação comparativa dos 40 programas de investimento mais importantes do mundo de residência e cidadania, ao fornecer o padrão superior neste campo. Dr. Christian H. Kaelin, Presidente da Henley & Partners, diz que "é a melhor ferramenta para aqueles que consideram a residência ou cidadania alternativa como uma opção para acessar novas oportunidades e mitigar riscos, mas também para os formuladores de políticas governamentais que desejam gerenciar programas de migração de investimentos para atingir maior autonomia fiscal e crescimento econômico."

Os três primeiros lugares do Índice do Programa Global de Cidadania são ocupados por programas europeus. Malta mantém o 1o lugar com uma pontuação de 77 em 100. No 2o lugar está a opção Cidadania da Áustria por Investimento, com uma pontuação de 74, enquanto o muito procurado Programa Cidadania de Montenegro por Investimento se classifica em 3o lugar com uma pontuação de 72.

Os programas europeus também ocupam os primeiros sete lugares do Índice do Programa Global de Residência. Com uma pontuação de 75 em 100, o Programa Superior de Autorização de Residência de Portugal se classifica em 1o lugar geral. O Programa de Residência Privada da Áustria e o Programa de Residência por Investimento da Itália compartilham o 2o lugar com uma pontuação de 74, enquanto o Programa de Residência da Suíça - um pacote de serviços desenvolvido pela Henley & Partners - se classifica em 3o lugar com uma pontuação de 73.

Dr. Juerg Steffen, Diretor Executivo da Henley & Partners, diz que "houve um crescimento significativo no lado da demanda e da oferta de migração de investimentos nos últimos 12 meses. Recebemos 80% mais consultas em 2021 após um ano já recorde em 2020, com aumentos drásticos de interesse da América do Norte, UE, Reino Unido e Austrália. Os novos índices digitais são uma excelente adição que irá permitir que investidores e famílias ricas selecionem os fatores que mais importam para eles e tomem decisões com base em dados sobre onde melhor investir."

