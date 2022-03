Comunicado do Business Wire :ANANDA Scientific Inc.

A ANANDA Scientific Inc., uma empresa farmacêutica de biotecnologia, e a NYU Grossman School of Medicine anunciaram hoje que o primeiro paciente foi inscrito em um ensaio clínico avaliando a Nantheia? A1002N5S, um medicamento investigativo que utiliza canabidiol na tecnologia de entrega Liquid Structure? proprietária da ANANDA. Este ensaio está avaliando aNantheia? A1002N5S para preservação de opioides no tratamento de participantes com síndromes de dor radiculopática.

Ele está sendo conduzido na NYU Grossman School of Medicine, liderado por Stephen Ross, MD, professor adjunto de psiquiatria. O financiamento para este ensaio é do National Institute on Drug Abuse (NIDA), com apoio adicional da ANANDA. A NYU Grossman School of Medicine detém a 2.ª posição no país para pesquisa em 2022, na classificação das "Melhores escolas de graduação" do U.S. News & World Report.

"Estamos empolgados por iniciar este importante ensaio e expandir a pesquisa sobre alternativas terapêuticas às farmacoterapias com opioides", disse o Dr. Ross. "Este protocolo de pesquisa cria uma oportunidade para o possível desenvolvimento de produtos medicinais com CBD baseados em evidências para reduzir a ingestão de opioides e a dor".

"Estamos muito felizes em continuar nossa colaboração com a NYU Grossman School of Medicine. Estamos impressionados com o rigor científico e profissionalismo da equipe da NYU em estabelecer um programa de ponta para testar a eficácia deste medicamento bastante promissor", afirmou Sohail R. Zaidi, diretor executivo da ANANDA. "O início da inscrição de pacientes nesse estudo é um passo importante em relação aos esforços para fornecer a pacientes com dor radiculopática uma alternativa ao uso de opioides para o controle da dor".

Este é um ensaio randomizado, duplo-cego, controlado por placebo com 40 participantes em um tratamento de quatro meses com a Nantheia? A1002N5S, ou placebo e acompanhamento após dois meses. O resultado primário da eficácia é uma mudança na dose de manutenção de opioides desde a linha de base até o final do período de tratamento. A segurança e a tolerabilidade do CBD também serão avaliadas durante o ensaio. (Identificador ClinicalTrials.gov: NCT04760613).

SOBRE A NANTHEIA? A1002N5S A Nantheia? A1002N5S é uma medicação investigativa que utiliza CBD na tecnologia de entrega Liquid Structure, proprietária da ANANDA. Estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostram que a tecnologia de entrega Liquid Structure? da ANANDA (licenciada da Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd. em Jerusalém, Israel) melhora a eficácia e estabilidade do CBD. A Nantheia? A1002N5S é um produto oral com 50 mg de CBD por cápsula de softgel.

SOBRE A ANANDA SCIENTIFICA ANANDA é uma empresa líder em biotecnologia com foco em pesquisa, pioneira em estudos clínicos de alto calibre que avaliam indicações terapêuticas como PTSD, dor radiculopática, ansiedade e transtorno por uso de opioides (Mt. Sinai, UCLA). A empresa utiliza tecnologia de entrega patenteada para tornar os canabinoides e outros compostos derivados de plantas altamente biodisponíveis, solúveis em água e de vida útil estáveis e foca na produção de produtos farmacêuticos eficazes e de qualidade premium. Consistente com seus robustos dados baseados em pesquisas, a empresa também possui um pipeline crescente de produtos nutracêuticos sem receita. A empresa lançou com sucesso esses produtos nos EUA, Austrália e Reino Unido, com expansão planejada para mercados adicionais como a União Europeia, China, África e outros países na Ásia. A empresa está expandindo sua base de pesquisa por meio de múltiplos acordos de pesquisa patrocinados com universidades para diversificar seu portfólio de tecnologia.

SOBRE A PRESERVAÇÃO DE OPIOIDES EM PACIENTES COM RADICULOPATIA CRÔNICA NÃO ONCOLÓGICAA dor crônica (dor com duração de três meses ou mais) (1) é um problema de saúde pública altamente comum (2) (3), e constitui a maior carga econômica de qualquer condição médica (4). Entre os estados de dor crônica não oncológica (Chronic Non-Cancer Pain, CNCP), os transtornos de dor radicular (particularmente dor lombar) possuem as mais altas taxas de prescrição de opioides (5), e doses mais altas de opioides predizem resultados funcionais mais fracos nesta coorte de pacientes com dor crônica (6). Estimativas da prevalência de transtornos por uso de opioides (opioid use disorders, ODUs) em CNCP variam de 5% em uma metanálise (7) a 20-35% (8), (9), (10), (11). Apesar de tudo isso, a prescrição de terapia crônica com opioides (chronic opioid therapy, COT) para CNCP aumentou consideravelmente entre 1990 e 2010, e é uma das principais causas da pandemia atual de opioides (12). Nosso objetivo é desenvolver uma intervenção para reduzir o uso de opioides em pacientes com síndromes de CNCP radicular recebendo COT de dose moderada a alta para doses mais seguras, mantendo ou melhorando ao mesmo tempo o controle da dor.

