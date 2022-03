Caso do príncipe Andrew por acusações de abuso sexual é encerrado

Após o acordo extrajudicial alcançado pelo príncipe Andrew e Virginia Giuffre, que o denunciou por abuso sexual, o caso foi encerrado no tribunal de Manhattan que o instruiu, segundo um documento publicado nesta terça-feira (8).

O documento, datado de 8 de março, indica que o acordo de 12 de fevereiro entre Virginia Giuffre e o príncipe Andrew supõe a "retirada desta ação" e especifica que "cada uma das partes" assumirá as despesas nela incorridas, segundo os respectivos advogados de acusação e defesa David Boies e Andrew B. Brettler.

O juiz de instrução Lewis A. Kaplan também confirmou o fim do processo.

O príncipe e a americana Virginia Giuffre chegaram a um acordo extrajudicial para encerrar um processo civil que, se continuasse, colocaria a família real britânica em apuros. O acordo financeiro entre os dois é mantido em segredo.

A informação sobre o acordo limitou-se a especificar que o duque de York pretendia "fazer uma doação substancial à organização de Virginia Giuffre", criada no ano passado para ajudar vítimas de tráfico sexual.

Segundo a imprensa britânica, o duque de York, de 61 anos, teria prometido pagar a Giuffre até 16 milhões de dólares para encerrar o caso.

O filho da rainha Elizabeth II foi alvo de um processo de Giuffre, 38, que o acusou de abusar sexualmente dela quando tinha 17 anos.

Giuffre foi uma das muitas vítimas do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia e que foi encontrado morto em uma prisão de Manhattan em agosto de 2019 enquanto aguardava julgamento.

Com o acordo, o príncipe, que sempre negou as acusações de Giuffre, evitou um julgamento civil nos Estados Unidos, especialmente constrangedor para a família real britânica no ano em que Elizabeth II comemora 70 anos de reinado.

Na tentativa de proteger a monarquia, Andrew foi privado em janeiro de suas honras e títulos militares e não pode usar seu título de Alteza Real.

O terceiro filho da rainha já teve que se retirar da vida pública após uma desastrosa entrevista à BBC em 2019, na qual não demonstrou nenhum remorso por sua amizade com Epstein ou a menor empatia pelas vítimas do financista americano.

