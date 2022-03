Bayern de Munique atropela Salzburg (7-1) e vai às quartas de final da Champions

Em uma grande noite do polonês Robert Lewandowski, autor de três gols na primeira meia hora da partida, o Bayern de Munique se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, com uma goleada acachapante sobre o Salzburg (7 a 1).

A equipe alemã chegou como favorita para o jogo de volta em Munique, após empatar em 1 a 1 na Áustria, e foi além das expectativas ao vencer com gols de Lewandowski (12, 21 e 23), os dois primeiros de pênalti, Serge Gnabry (31), Thomas Muller (54 e 83) e Leroy Sané (86).

