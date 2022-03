Andy Murray doará premiações na temporada para ajudar Ucrânia

O tenista britânico Andy Murray anunciou nesta terça-feira que doará suas premiações em torneios até o final da temporada para o Unicef com o intuito de ajudar a Ucrânia.

"Vou doar minhas premiações até o final do ano, mas qualquer pessoa no Reino Unido pode apoiar a resposta humanitária do Unicef", publicou Murray em sua conta no Twitter.

Como consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) registrou hoje mais de dois milhões de pessoas fugindo da Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mais de sete milhões e meio de crianças estão em perigo por conta da escalada do conflito na Ucrânia, é por isso que trabalho com o Unicef para ajudar no desenvolvimento da primeira infância", acrescentou o tenista.

"É vital que a educação continue, então o Unicef está trabalhando para permitir o acesso à aprendizagem para crianças deslocadas, além de ajudar no reparo de escolas danificadas repondo equipamentos e mobília", afirmou o britânico.

Murray recentemente voltou a ser treinado pelo ex-tenista tcheco Ivan Lendl, com quem trabalhou nas conquistas de seus principais títulos na carreira: Wimbledon (2012 e 2013) e US Open (2016), antes de sofrer sérios problemas no quadril.

jw/jdg/nr/clv/hpa/dam/psr/cb

Tags