Vídeo de dois aviões abatidos na guerra da Ucrânia é fake

Emissora de Israel usa imagens aparentemente autênticas para retratar a guerra na Ucrânia. Entretanto, trata-se de um vídeo promocional da saga "Guerra nas Estrelas".Dois caças abatidos estão numa rua, e um deles pega fogo. Árvores e neve compõem ainda o suposto cenário de guerra, que é filmado através do para-brisa de um carro em movimento. Se você olhar mais de perto, poderá ver ainda duas pessoas em pé, diante de um dos jatos, usando uniformes incomuns com as cores preto e branco. Em 28 de fevereiro, a emissora de televisão israelense Channel 13 News usou esse vídeo parecido com uma cena de guerra em sua cobertura sobre o conflito na Ucrânia, de acordo com vários usuários de redes sociais. Um dia antes, as mesmas imagens já haviam aparecido no aplicativo de mensagens Telegram. Mas as cenas não são da guerra da Ucrânia, como alguns meios de comunicação israelenses já descobriram. Vídeo foi criado pela Sky para fins de marketing O cenário de guerra parece real, mas não é. Se você olhar mais de perto e for até mesmo um fã de ficção científica, verá rapidamente que as "pessoas usando uniformes incomuns" são os chamados Stormtroopers – a tropa de elite do Império Galático – dos filmes da franquia "Guerra nas Estrelas". E, no caso dos destroços do avião, trata-se dos chamados caças TIE da mesma série de filmes. Uma pesquisa reversa de imagens usando a plataforma TinEye revela que o vídeo é de 2014. Uma outra pesquisa no Google nos mostra artigos publicados de 2014, por exemplo, da revista alemã Focus, que relatam um vídeo que viralizou feito pelo canal de televisão Sky. Em dezembro de 2014, a Sky anunciou toda a saga de "Guerra nas Estrelas" usando um vídeo de marketing intitulado "Local de acidente não seguro na A3 [uma das autobahns alemãs]" – inclusive no YouTube. A Sky e a Channel 13 News não responderam aos questionamentos da DW. De acordo com relatos da mídia, o funcionário responsável na emissora israelense foi suspenso. Conclusão: O vídeo é falso e não mostra a guerra da Ucrânia. Trata-se de um material de marketing divulgado em 2014 pelo canal Sky. Autor: Kathrin Wesolowski