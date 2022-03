Um morto e dois feridos em tiroteio perto de escola nos EUA

Um adolescente foi morto e outros dois ficaram feridos em um tiroteio do lado de fora de uma escola no estado norte-americano de Iowa nesta segunda-feira (7), disse a polícia.

Agentes e equipes de resgate do corpo de bombeiros chegaram ao insituto East, localizado no centro da capital do estado, por volta das 14h48 do horário local (17h45 no horário de Brasília), informou a polícia de Des Moines em comunicado.

O departamento de polícia "recebeu várias ligações relatando tiros disparados contra a escola e várias pessoas feridas", informou o sargento Paul Parizek no texto.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram três adolescentes com ferimentos de bala, que foram levados para hospitais locais.

Uma das vítimas morreu e duas continuam hospitalizadas, segundo o comunicado da polícia, sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde.

Os tiros "parecem ter vindo de um veículo que passava", disse a polícia no comunicado, acrescentando que as vítimas estavam na escola, mas do lado de fora do edifício no momento do tiroteio.

O instituto East foi fechado temporariamente depois que o tiroteio foi relatado, de acordo com um tuíte da conta oficial das escolas públicas de Des Moines.

A polícia realizou prisões em conexão com o ataque, embora nenhuma acusação tenha sido feita ainda.

A declaração não especifica quantos suspeitos foram presos ou sua identidade.

