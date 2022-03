Turistas russos saem de Cuba em voos charter

Pelo menos 927 russos voaram para seu país no domingo (6) a partir do balneário de Varadero, no oeste de Cuba, onde alguns tiveram que suspender suas férias para retornar às pressas, devido ao bloqueio internacional de aviões russos como sanção à invasão da Ucrânia.

Na sexta-feira, a mídia oficial cubana informou que os 5.570 russos que estavam na ilha de férias retornariam em voos fretados da companhia aérea Nordwind, depois que esta companhia, bem como Aeroflot e Azur Air, suspendeu a venda de passagens de voos regulares para a ilha.

Uma funcionária do Aeroporto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero informou à imprensa que no domingo 927 passageiros russos voaram para Moscou em dois voos, incluindo um grupo que chegou da República Dominicana.

Outros 940 turistas partirão nesta segunda-feira em mais dois voos, acrescentou a funcionária do aeroporto.

"Chegamos em 25 de fevereiro. Tivemos que abrir mão de cinco dias de férias e ninguém devolverá nosso dinheiro", disse à AFP Alexei Nekrashevich, um turista de 48 anos que viajou para a ilha com sua esposa.

Com o rosto bronzeado, Nekrashevich, que visitou quatro vezes as paradisíacas praias cubanas, acrescentou que sua viagem terminou abruptamente "por causa da situação lá (na Ucrânia). Isso tem a ver com as sanções e tudo isso" que impuseram à Rússia pela invasão do país vizinho.

"Infelizmente tivemos que voar um pouco mais cedo e não descansamos o suficiente".

A atmosfera em que os russos chegaram de ônibus à estação aérea está longe do relaxamento característico do fim das férias.

Na sala de controle de bagagens, as expressões sérias e o silêncio prevaleceram.

"Sim, tivemos que interromper as férias, mas não estamos interessados em política", disse outra russa que se recusou a se identificar e que chegou ao aeroporto com um grupo que estava de férias na República Dominicana.

Mais de 14.000 turistas russos e 1.900 ucranianos ficaram retidos na República Dominicana, em meio à guerra entre os dois países e à restrição de voos, informou o governo daquele país caribenho na última quarta-feira.

As autoridades da República Dominicana garantiram o alojamento de todos estes turistas até encontrarem uma solução definitiva para o seu regresso.

Na semana passada, os 27 países da União Europeia fecharam seus espaços aéreos para empresas e aeronaves russas como sanção à invasão da Ucrânia pelas forças de Moscou.

Por sua vez, a Rússia respondeu com medida semelhante.

Todas essas restrições complicam a situação de milhares de viajantes ao redor do mundo.

Durante seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso na terça-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, também anunciou a proibição de voos russos no espaço aéreo americano.

A Nordwind realizará quatro voos fretados semanais de Moscou para Varadero e Cayo Coco, no oeste e centro de Cuba, respectivamente.

Os russos são os visitantes estrangeiros com maior presença na ilha. A chegada de visitantes dessa nacionalidade a Cuba aumentou quase 200% desde 2019, ajudando a combalida indústria do turismo, que entrou em colapso com a pandemia e o fortalecimento das sanções dos EUA.

