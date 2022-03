Rei Juan Carlos de Espanha decide ficar em Abu Dhabi

Juan Carlos, o rei emérito da Espanha, anunciou nesta segunda-feira (7) que continuará vivendo em Abu Dhabi mesmo depois do arquivamento das investigações judiciais que o levaram a se mudar para os Emirados Árabes Unidos em 2020, informou a Casa Real espanhola.

"Prefiro, neste momento, por razões que pertencem à minha esfera privada e que apenas afetam a mim mesmo, continuar residindo de forma permanente e estável em Abu Dhabi", disse o ex-monarca a seu filho, o atual rei Felipe VI, em uma carta tornada pública pela Casa Real.

"Conhecidos os Decretos da Procuradoria-Geral do Estado, pelos quais se arquivam as investigações das quais fui objeto, me parece oportuno considerar meu retorno à Espanha, mas não de forma imediata" acrescentou o ex-monarca, cinco dias depois da publicação das decisões judiciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Abu Dhabi "encontrei tranquilidade, especialmente para este período da minha vida", disse o rei emérito de 84 anos, afirmando que, "naturalmente, voltarei com frequência para a Espanha".

Juan Carlos se exilou na capital dos Emirados Árabes Unidos em agosto de 2020, em meio a suspeitas de desvios de recursos e para "facilitar" o reinado de seu filho, conforme ele mesmo disse em sua carta.

O ex-monarca foi alvo de três investigações judiciais na Espanha, mas todas elas foram arquivadas.

As investigações não permitiam "exercer qualquer ação penal contra Juan Carlos de Bourbon", assinalou a Procuradoria em 2 de março.

A decisão de arquivar o caso, que acontece depois de outra decisão similar em dezembro por parte da Justiça suíça, abriu o caminho para o possível retorno de Juan Carlos à Espanha.

A mais importante delas buscava determinar se Juan Carlos recebeu propina pela concessão para duas empresas espanholas de um contrato para a construção de um trem de alta velocidade na Arábia Saudita em 2011.

tpe/pc-sag/sag/rpr/mvv

Tags