Presidente da Ucrânia pede mais apoio do Ocidente contra russos: "De quantos mortos vocês precisam?"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cobrou, durante pronunciamento nas últimas horas a criação de uma zona de exclusão aérea com auxílio de potências aliadas do Ocidente para defender os ucranianos dos ataques russos. Nesta segunda-feira, a guerra entre Rússia e Ucrânia completa 12 dias.

"De quantos mortos vocês precisam para colocar nossos céus em segurança?", perguntou Zelensky. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar criada em 1949 e com 30 países, já se recusou a estabelecer a zona de exclusão aérea, argumentando que a medida poderia acarretar uma guerra contra os russos, já que aviões de Moscou poderiam ser abatidos caso entrassem na área.

O governo ucraniano acusa a Rússia de atacar prédios residenciais pelo país. "Vocês precisam nos dar apoio, vocês precisam nos dar aviões para que possamos ficar mais fortes para lutar. Esta é a assistência que precisa ser dada", reforçou o líder ucraniano.

A imprensa internacional noticia que há uma negociação em andamento com objetivo de ceder caças militares da Polônia para serem operados pelas forças de Kiev.

