Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito:

1/ Mapa com a localização das principais explosões, dos bombardeios e combates entre o exército ucraniano e russo, com as zonas sob controle russo, em 7 de março. (135 x 120 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ Localização das explosões e bombardeios desde 1º de março no centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. (135 x 115 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Europa que mostra os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus, segundo dados do ACNUR de 7 de Março. (135 x 108 mm) - Atualização disponível

4/ Ficha do lança-mísseis antitanque Javelin, fabricado pelos Estados Unidos. (135 x 112 mm) - Reenvio disponível

5/ Últimos acontecimentos sobre a invasão russa da Ucrânia, entre 6 e 7 de março. (180x102 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 07 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 07 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 07 de março. (45x86 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Rússia-Ucrânia-conflito-bancos-sanções:

1/ Gráfico com a evolulção do preço do gás natural desde janeiro de 2020 na Europa no mercado de futuros TTF da Holanda, e, euros por megawatt/hora. (89 x 70 mm) - Atualização disponível

2/ As principais sanções econômicas contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. (180 x 116 mm) - Atualização disponível

3/ Cotação na abertura das principais bolsas europeias em 7 de março. (90 x 70 mm) - Disponível

4/ Evolução do preço do ouro desde 2020, em dólares. (90 x 76 mm) - Disponível

* Emprego-epidemia-vírus-saúde-AmLat-OIT-mulheres: taxas de participação trabalhista e de desemprego na América Latina entre 2019 e 2021, segundo relatório da OIT. (90 x 75 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Clima-meteorologia-meio-ambiente-tecnologias-satélite: anomalias de temperaturas em fevereiro em relação a média entre 1981-2010. (134 x 87 mm; 89 x 85 mm) - Disponíveis

* Clima-meio-ambiente-Amazônia-florestas-ciência: mapa da região amazônica, com seus territórios autóctones, suas zonas naturais protegidas e dados essenciais sobre a vasta região compartilhada por 9 países da América do Sul. (180x113 mm) - Reenvio disponível

ESPORTES

* Fbl-Liga-Campeões:

1/ Apresentação da partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Inter de Milão em 8 de março em Liverpool. (135 x 163 mm) - Reenvio disponível

2/ Apresentação do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Paris Saint-Germain no dia 9 de março em Madri. (135 x 163 mm) - Reenvio disponível

3/ Partidas de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2021-2022. (90 x 100 mm) - Reenvio disponível

4/ Clasificação da artilharia da Liga dos Campeões 2021-2022, com pelo menos 4 gols. (45 x 130 mm) - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags