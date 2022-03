PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia e Rússia retomam negociações em Belarus, focadas em corredores humanitários

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia e Rússia retomam negociações em Belarus, focadas em corredores humanitários

A Ucrânia rejeitou, nesta segunda-feira (7), a criação de corredores humanitários para Rússia e Belarus propostos por Moscou e se prepara para novas ofensivas em várias regiões do país, incluindo Kiev, após uma noite de bombardeios.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão diplomacia, prev, 1120 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO

HAIA:

Rússia se recusa a comparecer à CIJ por ataque à Ucrânia

A Rússia se recusou a comparecer à Corte Internacional de Justiça (CIJ) nesta segunda-feira(7), início das audiências sobre um pedido da Ucrânia para que o tribunal da ONU obrigue Moscou a encerrar sua invasão.

(Rússia Ucrânia guerra invasão CIJ justiça, Ângulo, 420 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

A caça aos bens ocidentais dos oligarcas russos

A resposta ocidental à invasão da Ucrânia visa as finanças de oligarcas próximos ao presidente russo Vladimir Putin, mas a implementação das medidas é difícil e tem pouco sucesso, como demonstra a apreensão de iates na França e na Itália.

(UE EUA conflito Rússia corrupção Ucrânia, Investigação, 1260 palavras, já transmitida)

KIEV:

Ucrânia obriga soldados russos capturados a desfilar para mostrar 'arrependimento'

A Ucrânia fez desfilar perante a imprensa soldados russos capturados no front e obrigados a mostrar arrependimento, um uso político dos prisioneiros de guerra que levanta dúvidas e tem propósitos de propaganda.

(Ucrânia conflito Rússia prisioneiros, Ângulo, 590 palavras, já transmitida)

MEDYKA:

Polônia abre as portas para mais de um milhão de refugiados da Ucrânia

Diante da chegada em poucos dias de mais de um milhão de refugiados que fugiram da ofensiva russa na Ucrânia, muitos poloneses como Nicolas Kusiak, um administrador de 27 anos, se mobilizam para oferecer ajuda.

(Rússia Polônia Ucrania migração, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

GENEBRA:

Mais de 1,7 milhão de refugiados ucranianos pela invasão da Rússia

Mais de 1,7 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, de acordo com os dados atualizados da ONU publicados nesta segunda-feira

(Ucrânia conflito Rússia refugiados ONU, Quadro, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Número de países em guerra duplicou em uma década, diz Banco Mundial

A Ucrânia se juntou à lista de países que sofrem com conflitos, tragédias humanas e devastação econômica, lamentou nesta segunda-feira (7) o presidente do Banco Mundial (BM), observando que o número de países em guerra duplicou na última década.

(BM Ucrânia Rússia guerra invasão sociedade, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

ISTAMBUL:

Reunião dos ministros das Relações Exteriores da Rússia, Ucrânia e Turquia na quinta-feira

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, anunciou que se reunirá na quinta-feira com os colegas da Rússia e Ucrânia, Serguei Lavrov e Dmytro Kuleba, respectivamente, em Antalya (sul da Turquia), no que seria o primeiro encontro entre os dois responsáveis desde o início da guerra.

(Ucrânia conflito diplomacia Rússia Turquia, Prev, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS

KIEV:

'É o nosso lar': John e Natasha, dois americanos que decidiram ficar em Kiev

No centro de Kiev, deserto, ressoam as bombas abafadas da guerra que se aproxima. Mas John e Natasha, dois americanos, caminham calmamente com seus cachorros, determinados a permanecer nesta cidade que já consideram seu lar.

(Ucrânia conflito Rússia EUA, Reportagem, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

VARADERO:

Turistas russos saem de Cuba em voos charter

Pelo menos 927 russos voaram para seu país no domingo (6) a partir do balneário de Varadero, no oeste de Cuba, onde alguns tiveram que suspender suas férias para retornar às pressas, devido ao bloqueio internacional de aviões russos como sanção à invasão da Ucrânia.

(Cuba Rússia Dominicana turismo aviação, Prev, 520 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Bolsas em forte queda; cotações do petróleo, gás e ouro disparam por crise na Ucrânia

Um possível embargo ocidental ao setor energético russo provocou a disparada dos preços do petróleo e do gás natural, assim como a queda das Bolsas ao redor do mundo, que temem a desaceleração da economia mundial.

(Bolsas mercado Europa ações Rússia Ucrânia petróleo gás, Prev, 470 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Do trigo ao alumínio, Ucrânia e Rússia são fundamentais em produtos estratégicos

Rússia e Ucrânia desempenham um papel fundamental no fornecimento global de matérias-primas estratégicas para uso industrial e alimentar. Desde o início da invasão russa, os preços de muitas dessas commodities alcançaram níveis nunca antes vistos.

(Rússia Ucrânia produção economia guerra, Quadro, 700 palavras, já transmitida)

PARIS:

Odessa, pérola do Mar Negro e pulmão econômico da Ucrânia

A cidade ucraniana de língua russa Odessa (sudoeste), a qual as tropas russas se preparam para bombardear segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, é o principal porto e vital para sua economia

(Odessa Ucrânia Rússia guerra economia, Quadro, 500 palavras, já transmitida)

ROMA:

Com a bola nos pés e o coração na Ucrânia

Longe do seu país em guerra, estes atletas ucranianos que jogam em Inglaterra, Bélgica, Portugal ou Itália, não têm a cabeça apenas na bola e mobilizam-se para socorrer os seus concidadãos.

(Ucrânia Rússia guerra invasão futebol sociedade, Enfoque, ja transmitida)

PARIS:

Comprimidos de iodo, uma ferramenta contra a radiação

A possibilidade de um ataque nuclear ou acidente durante o conflito na Ucrânia renovou o interesse em comprimidos de iodo, eficazes na prevenção do câncer de tireoide em caso de emissões radioativas.

(Ucrânia Rússia guerra invasão nuclear iodo, Quadro, a ser transmitida)

BERLIM:

Importações de energia russa são 'essenciais' para Europa, afirma chanceler alemão

As importações de energia fóssil procedentes da Rússia são "essenciais" para a "vida diária dos cidadãos" na Europa e o abastecimento do continente não pode ser garantido de outra maneira no momento, afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz.

(conflito diplomacia energia gás Ucrânia Alemanha Rússia, 400 palavras - já tansmitida)

IRPIN:

Tábua de madeira, 'corredor humanitário' improvisado na cidade ucraniana de Irpin

A estreita placa de madeira está meio submersa nas águas geladas do rio Irpin, na Ucrânia, depois que 10.000 pessoas a usaram nos últimos dias para escapar do bombardeio russo enquanto avançavam sobre Kiev.

(conflito Ucrânia distúrbios Rússia, Reportagem, 600 palavras - a ser transmitida)

=== PAUTA ESPECIAL SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER ===

LIMA:

Desemprego, salários mais baixos, precariedade: o legado da pandemia para as latino-americanas

Silvia Muñoz perdeu o trabalho como empregada doméstica em Lima, enquanto Yolanda Chambi teve que fechar sua venda de trajes tradicionais no Lago Titicaca: a pandemia agravou a desigualdade de gênero no trabalho na América Latina, onde milhões de mulheres ainda estão desempregadas.

(Pandemia emprego AmLat Mulheres Peru epidemia saúde OIT, 740 palavras, já transmitida)

PARIS:

O impacto de dois anos de pandemia na desigualdade entre homens e mulheres

Os dois anos de pandemia de covid-19 deterioraram as condições de vida das mulheres no mundo, especialmente a saúde mental, o retorno à vida profissional e o aumento da violência de gênero.

(Mulheres política direitos, 640 palavras, já transmitida)

PARIS:

Estereótipos de gênero prejudicam o tratamento de saúde

Infarto do miocárdio? Uma doença masculina. Depressão? Uma doença feminina. Os estereótipos ligados ao gênero afetam a forma como as mulheres, e os profissionais da saúde, enfrentam os problemas de saúde.

(França Mulheres saúde direitos, 510 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

PARIS;

Amazônia: 'ponto de inflexão' se aproxima mais rápido do que o esperado

Sob o impacto do aquecimento global e do desmatamento, a Amazônia está se aproximando de um "ponto de inflexão" mais rapidamente do que o esperado, o que pode transformar em savana a maior floresta tropical do mundo, um sumidouro de carbono vital para o equilíbrio do planeta.

(Amazônia meio ambiente aquecimento global sociedade, Ângulo, 660 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Rio deixa de exigir máscara em locais fechados

A cidade do Rio de Janeiro deixará de exigir o uso de máscara anticovid em espaços fechados, tornando-se a primeira capital do estado brasileiro a dar esse passo.

(Brasil Rio covid sociedade, Prev, ja transmitida)

SANTIAGO:

Próximo presidente do Chile viverá em bairro que reflete a nova diversidade social

O próximo presidente do Chile, Gabriel Boric, morará em uma mansão em Huérfanos, entre Libertad e Esperanza. Estas ruas do bairro de herança Yungay, com um passado glorioso e um presente enferrujado no centro de Santiago, são o reflexo de uma sociedade dividida pela desigualdade.

(Chile política moradia sociedade, Reportagem, a ser transmitida)

-- ÁSIA

NAÇÕES UNIDAS:

Conselho de Segurança da ONU vai se reunir sobre a Coreia do Norte hoje

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá a portas fechadas e informalmente na tarde desta segunda-feira para discutir a Coreia do Norte, a pedido dos Estados Unidos, após um suposto teste de míssil norte-coreano, disseram diplomatas.

(ONU CoreiaNorte armas, acompanhamento)

TEERÃ:

Irã espera 'detalhes' de novas exigências russas para acordo sobre programa nuclear

O Irã espera que a Rússia comunique "detalhes" de suas novas exigências com relação aos Estados Unidos, o que pode atrasar um acordo para reviver o pacto internacional de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, informou nesta segunda-feira (7) o porta-voz Said Khatibzadeh.

(Irã Rússia EUA UE acordo nuclear política diplomacia, Prev, 550 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

=== ESPORTE ===

ROMA:

Com a bola nos pés e o coração na Ucrânia

Longe do seu país em guerra, estes atletas ucranianos que jogam em Inglaterra, Bélgica, Portugal ou Itália, não têm a cabeça apenas na bola e mobilizam-se para socorrer os seus concidadãos.

(Ucrânia Rússia guerra invasão futebol sociedade, Enfoque, a ser transmitida)

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

