Levi Strauss deixa de vender seus jeans na Rússia

Levi Strauss suspendeu nesta segunda-feira (7) a venda de suas roupas na Rússia, incluindo seus lendários jeans, muitas vezes considerados um símbolo dos Estados Unidos, juntando-se assim a uma lista crescente de empresas que param de operar no país após a invasão da Ucrânia.

"Considerando os enormes distúrbios na área, que não permitem que os negócios sejam realizados normalmente, (Levi Strauss) suspende temporariamente suas operações comerciais na Rússia, incluindo qualquer novo investimento", detalhou o grupo americano em comunicado.

As atividades do grupo no Leste da Europa representaram 4% do volume de negócios total em 2021, metade desta porcentagem das operações na Rússia.

"Todas as considerações comerciais são claramente secundárias ao sofrimento de tantas pessoas", disse a empresa.

A Levi Strauss junta-se assim a muitas multinacionais que anunciaram nos últimos dias que abandonaram ou suspenderam as atividades na Rússia, desde a gigante dos computadores Apple ao grupo de petróleo BP.

