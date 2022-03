Importações de energia russa são "essenciais" para Europa, afirma chanceler alemão

As importações de energia fóssil procedentes da Rússia são "essenciais" para a "vida diária dos cidadãos" na Europa e o abastecimento do continente não pode ser garantido de outra maneira no momento, afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Em um momento em que Estados Unidos e União Europeia estudam sanções sobre o petróleo e gás russo, em resposta à invasão da Ucrânia, "o abastecimento de energia na Europa para a produção de calor, mobilidade, energia elétrica e industria não pode ser garantido de outra forma neste momento", afirmou o chefe de Governo da Alemanha.

smk/ys/sg/bl/es/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags