EUA anunciam normas mais duras para emissões de gases de caminhões e ônibus

Os Estados Unidos anunciaram nessa segunda-feira (7) normas mais duras para emissões de gases para caminhões e ônibus a partir de 2027 e disseram que irão investir quase 1,4 bilhão de dólares na ampliação do transporte público ecológico.

Os novos padrões propostos para veículos pesados de gasolina e diesel impõem limites mais severos sobre os óxidos de nitrogênio (NOx), que causam neblina tóxica e fuligem, e estabelecem novos padrões para os gases do efeito estufa a partir de 2030.

"Estima-se que 72 milhões de pessoas vivam próximas às rotas dos caminhões de carga nos Estados Unidos, e é mais provável que se tratem de pessoas de cor e de baixa renda", disse aos jornalistas o diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA, em sua sigla em inglês), Michael Regan, ao fazer o anúncio em um evento.

"Essas comunidades sobrecarregadas estão expostas diretamente à contaminação que leva à ocorrência de problemas respiratórios e cardiovasculares"

Os novos limites serão aplicados aos veículos fabricados a partir de 2027 e incluem os ônibus escolares, os ônibus de passageiros, caminhões comerciais de entrega e tratores de curta distância.

A EPA estimou que com as novas medidas serão evitadas 2.300 mortes e 18.000 casos de asma infantil até o ano de 2045.

No mesmo ato, a vice-presidente Kamala Harris anunciou que serão destinados quase 1,4 bilhão de dólares para ajudar os governos estaduais e municipais a comprar ônibus de transporte público elétricos fabricados nos Estados Unidos, por meio dos fundos destinados pela Lei de Infraestrutura aprovada em novembro passado.

"Imaginem um futuro: os caminhões que entregam pão e leite para as prateleiras de nossos supermercados e os ônibus que levam as crianças à escola e os pais ao trabalho; imaginem todos os veículos pesados que mantêm nossas rotas de abastecimento e permitem que a nossa economia cresça. Imaginem que produzam zero emissão de gases poluentes", disse.

A EPA está destinando também 17 milhões de dólares de fundos previamente aprovados para ônibus escolares elétricos com emissões baixas e zero.

