Diplomatas dos EUA e Israel se reúnem na Letônia para discutir Ucrânia e Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, se reuniram em Riga, na Letônia, nesta segunda-feira (7) para discutir a invasão russa da Ucrânia e a possibilidade de um acordo sobre o programa nuclear do Irã.

Lapid viajou para a capital da Letônia para se encontrar com o chefe da diplomacia americana dois dias após o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett se reunir por três horas em Moscou com o presidente Vladimir Putin para buscar uma maneira de acabar com o conflito na Ucrânia.

"Para acabar com a guerra, é preciso negociar", disse Lapid no início do encontro em um hotel em Riga.

"Israel está conversando com os dois lados, tanto Rússia quanto Ucrânia, e trabalhamos em total coordenação com nosso maior aliado, os Estados Unidos, e com nossos parceiros europeus", acrescentou.

Blinken agradeceu a Israel por seus esforços para encontrar uma saída para a guerra.

Em relação ao acordo nuclear assinado em 2015 entre Teerã e as grandes potências, os dois países estão "unidos e comprometidos" para que o Irã não consiga "jamais obter uma arma nuclear", afirmou Blinken.

