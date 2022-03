Corredor de Mariupol está 'minado', denuncia Cruz Vermelha Internacional

Uma rota de evacuação de Mariupol está "minada", denunciou nesta segunda-feira (7) a Cruz Vermelha Internacional, depois que as tentativas de evacuar civis do porto sitiado no sudeste da Ucrânia fracassaram em meio a acusações de Kiev e Moscou.

Dominik Stillhart, diretor de operações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), disse à rádio BBC, sobre os corredores humanitários, que "o problema ou o desafio é conseguir que ambas as partes cheguem a um acordo que seja concreto, viável e preciso".

"Passamos dias e dias conversando com eles para um acordo suficientemente preciso para que possa ser aplicado posteriormente", declarou, lembrando que ainda há problemas, por exemplo, sobre os itinerários.

Citando uma equipe do CICV em Mariupol, ele explicou que "estavam prontos ontem (domingo), embora não estivesse totalmente claro qual era o acordo".

Mas "assim que chegaram ao primeiro posto de controle, perceberam que a rota que lhes foi informada estava de fato minada", acrescentou.

"Por isso é tão importante que ambas as partes tenham um acordo claro para que depois possamos implementá-lo no terreno", insistiu.

Os militares russos anunciaram hoje a abertura de vários corredores humanitários e o estabelecimento de cessar-fogo local para evacuar civis das cidades ucranianas de Kharkiv, Kiev, Mariupol e Sumy.

No entanto, a Ucrânia rejeitou categoricamente a proposta, afirmando que "não é uma opção aceitável", já que muitos se dirigem à Rússia e Belarus.

