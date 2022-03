Comunicado do Business Wire :Schlumberger

A Schlumberger anunciou hoje uma implantação corporativa do ambiente de E&P cognitivo, baseado na nuvem DELFI* para a ConocoPhillips. A ConocoPhillips usará as soluções digitais da Schlumberger habilitadas pelo ambiente DELFI para trazer a modelagem da engenharia de reservatórios, dados e fluxos de trabalho para a nuvem.

"Esta plataforma digital impulsionará o fluxo de trabalho e a eficiência de dados, permitindo que a ConocoPhillips atenda suas diversificadas necessidades de modelagem de engenharia de reservatórios no mundo todo", disse Rajeev Sonthalia, presidente, Digital e Integração, Schlumberger. "Equipes especializadas de ambas as empresas trabalharão em conjunto para integrar nossas soluções digitais baseadas na nuvem e IA com a modelagem e fluxos de trabalho da engenharia de reservatórios da ConocoPhillips."

Após a conclusão da integração, os engenheiros de reservatórios da ConocoPhillips terão acesso aos recursos de computação baseados na nuvem e de alto desempenho no ambiente DELFI, assim como às soluções de engenharia de reservatórios da Schlumberger - incluindo plataforma de software E&P Petrel*, Petrel Reservoir Engineering, simulador de reservatório de alta resolução INTERSECT*, e o simulador de reservatório ECLIPSE*, referência do setor.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger colabora para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Saiba mais em www.slb.com.

*Marca da Schlumberger.

