Comunicado do Business Wire :Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies (Mawi), líder em tecnologias de coleta de bioamostras, anuncia que a empresa recebeu a Marca CE e aprovação da MHRA do RU pelo seu portfólio de dispositivos de coleta não invasiva, iSWAB. Esta aprovação incluem tubos de coleta de sangue total HemaSure-OMICS para gDNA, cfDNA e RNA a partir da mesma amostra e o swab moldado por 100% injeção, NextSWAB.

A certificação CE, reconhecida internacionalmente, significa que os produtos da Mawi estão em conformidade com diretivas de dispositivos médicos da RU e da Europa. Com a marca CE e aprovação da MHRA do RU, a Mawi pode comercializar sua ampla gama de produtos no RU, na União Europeia e em todos os países que reconhecem esse padrão para ensaios de diagnóstico molecular.

"A marca CE e as aprovações da MHRA do RU são marcos significativos para a Mawi," disse o Dr. Bassam El-Fahmawi, diretor executivo da Mawi DNA Technologies. "Elas permitem expandir a utilidade e o acesso de nossas inovadoras tecnologias de coleta de bioamostra de uso exclusivo em pesquisas para o mercado de diagnósticos moleculares in vitro na Europa. Além disso, elas abrem oportunidades de colaboração e parceria com empresas e organizações europeias para integrar nossos produtos em segmentos de mercado regulamentados e de alto valor, tais como testes de diagnóstico molecular, ensaios clínicos e vigilância de doenças infecciosas."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Receber a marca CE e aprovação da MHRA do RU é uma grande realização para a nossa empresa", comentou Hanzel Lawas, gerente de sistema de gestão da qualidade e operações da Mawi. "Juntamente com nossa recente certificação ISO 9001/13485, a marca CE reafirma nossa conformidade com as diretivas de dispositivos médicos IVD e nosso compromisso em entregar produtos de alta qualidade que atendam às expectativas dos clientes e requisitos regulatórios."

Sobre a Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies, fundada em 2013, desenvolveu e comercializou a tecnologia iSWAB, um sistema inovador para a coleta de bioamostras. A missão da Mawi é manter a integridade da amostra de qualquer lugar do mundo em temperatura ambiente, permitindo diversidade da amostra real em qualquer localização geográfica ou segmento da população. At Mawi, The Future of Biosampling is Here?. Para obter mais informações, acesse http://www.mawidna.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220307005305/pt/

Contato

Investidores: Jerome David, vice-presidente de vendas e marketing 510-256-5186, j.david@mawidna.com Assessoria de imprensa: Susan Tellem, APR, RN, BSN 310-313-3444, Susan@tellemgrodypr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags