Comunicado do Business Wire :KnowBe4

A KnowBe4, provedora da maior plataforma de treinamento sobre conscientização da segurança e de phishing simulado, anunciou hoje a introdução do novo Modelo de Maturidade da Cultura de Segurança, o primeiro modelo de maturidade do setor especificamente voltado para a medição da cultura de segurança. Desenvolvido pela KnowBe4 Research, o modelo é alimentado por massivo conjunto de dados sobre conscientização, comportamento e cultura da KnowBe4.

A cultura de segurança é definida como ideias, hábitos e comportamentos sociais de um grupo que influenciam sua segurança. O Modelo de Maturidade da Cultura de Segurança da KnowBe4 é uma estrutura orientada por evidência para entender e ter um padrão de referência da atual maturidade relacionada à segurança de uma organização, setor, região ou qualquer grupo mensurável. O modelo estabelece cinco níveis diferentes de maturidade com base em uma variedade de fatores:

-- Nível 1: Conformidade básica

-- Nível 2: Fundamento sobre a conscientização da segurança

-- Nível 3: Conscientização programática da segurança e comportamento

-- Nível 4: Gerenciamento do comportamento da segurança

-- Nível 5: Cultura de segurança sustentável

"A cultura de segurança é um conceito que é discutido com frequência, mas raramente compreendido", disse Kai Roer, diretor de pesquisa da KnowBe4. "Este modelo de maturidade novo e inovador oferecerá às organizações a habilidade de adquirir mais insights sobre onde se posicionam em termos da maturidade relacionada à segurança. O Modelo de Maturidade da Cultura de Segurança da KnowBe4 equipará líderes da segurança com um guia definitivo baseado em décadas de pesquisas realizadas nessa área para ajudá-los a avançar sua cultura de segurança através do aumento de seus esforços".

"Estou particularmente entusiasmado com esse modelo porque ele tem o potencial de oferecer ao mundo um olhar para a evolução da maturidade da cultura de segurança de forma concreta, orientada por dados", disse Perry Carpenter, evangelista-chefe e diretor de estratégia da KnowBe4. "Temos pontuações definidas de 'Indicadores de Maturidade da Cultura, (Culture Maturity Indicators, CMIs) que, ao serem avaliados de forma agregada, permitem que esse modelo opere com precisão inigualável. Outro fator crítico que tivemos em mente ao desenvolver esse modelo é que queremos que ele sirva o mundo; não só os clientes da KnowBe4. É claro que os clientes da KnowBe4 se beneficiarão em ter uma precisão agregada porque seus dados podem automaticamente alimentar o modelo, mas estamos também desenvolvendo conjuntos de ferramentas de medição, planilhas e muito mais para que todos se beneficiem".

Para baixar o Modelo de Maturidade da Cultura de Segurança da KnowBe4, acesse https://www.knowbe4.com/security-culture-maturity-model.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma simulada de phishing do mundo, é usada por mais de 47 mil organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma abordagem nova para o treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e diretor de hacking da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento KnowBe4 com base em suas bem documentadas táticas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

