Comunicado do Business Wire :Intelsat

Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélites e terrestre do mundo, contratou David Wajsgras como o seu próximo diretor executivo (CEO). A partir de 4 de abril, Wajsgras sucede a Stephen Spengler, que anunciou sua aposentadoria planejada em outubro de 2021.

Wajsgras conta com duas décadas de experiência em nível de gerenciamento executivo sênior, fornecendo liderança operacional, estratégica e financeira no setores comerciais e de defesa. Mais recentemente, Wajsgras atuou como presidente do negócio global de inteligência, informação e serviços de tecnologia avançada (IIS) de US$ 7,5 bilhões na antiga Raytheon Company, agora parte da Raytheon Technologies (NYSE: RTX). Antes de ingressar na Raytheon como diretor financeiro, Wajsgras ocupou o cargo de vice-presidente executivo e de diretor financeiro na Lear Corporation (NYSE: LEA) e também atuou em outros cargos importantes de operações e liderança.

"Dave Wajsgras é um líder que orienta por resultados e que conta com um grande histórico de desempenho ao longo de sua carreira", disse Lisa Hammitt, presidente do Conselho de Administração da Intelsat. "Ele desenvolve talentos e constrói equipes, pensa e age estrategicamente e se envolve positivamente com clientes e outras partes interessadas em benefício da empresa. Dave é certamente a pessoa certa para liderar a Intelsat neste momento tão importante."

"A Intelsat tem uma posição de liderança no mercado e uma forte equipe global de profissionais", disse Wajsgras. "Embora a empresa tenha feito história ao longo de quase 60 anos, é o futuro da Intelsat que nos entusiasma. Com a atenção voltada para os clientes e com o compromisso em cumprir nossas promessas, estamos prontos para escrever o próximo capítulo na história das comunicações e conectividade."

Hammitt ainda acrescentou: "Ao darmos as boas-vindas a Dave, também devemos nos despedir de Steve Spengler. Os membros do conselho, e de fato toda a equipe da Intelsat, devem um muito obrigado a Steve por suas enormes contribuições para a empresa durante 18 anos e por sua liderança constante e decidida nos últimos sete anos. Sua aposentadoria é bem-merecida".

Sobre a Intelsat

Como os arquitetos fundadores da tecnologia de satélite, a Intelsat opera a rede de telecomunicações por satélite mais confiável do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa o quão difícil seja o desafio. A Intelsat está construindo o futuro das comunicações globais com a primeira rede 5G híbrida, multiorbital e definida por software do mundo, projetada para uma cobertura simples, contínua e segura, precisamente quando e onde os nossos clientes mais precisam. Siga a líder em conectividade global e "Imagine-se aqui" com a gente na Intelsat.com.

Contato

Contato da mídia: Clay McConnell - clay.mcconnell@intelsat.com; +1 703 559 7236

