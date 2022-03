Comunicado do Business Wire :AGCO

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome por meio do desenvolvimento agrícola sustentável, anunciou hoje uma doação de US$ 100.000 para o World Food Program USA (WFPUSA). A doação apoiará os esforços de ajuda emergencial do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PAM) para fornecer assistência alimentar às famílias afetadas pelo conflito na Ucrânia e nos países vizinhos.

Agricultores, comunidades agrícolas, lares e economias foram gravemente impactados pela crise em curso na Ucrânia. Além disso, as pessoas estão fugindo de suas casas, famílias, fazendas, terras e negócios. Nossos pensamentos e orações estão com nossos funcionários, famílias e o povo da Ucrânia durante este período de crise.

"Assistir à destruição de vidas e terras devido à crise na Ucrânia é profundamente preocupante", disse Roger N. Batkin, presidente do conselho da AGCO Agriculture Foundation. "Alimentar o mundo de forma sustentável é fundamental para o nosso propósito, e estamos imediatamente preocupados com a segurança alimentar das pessoas atingidas pela crise na Ucrânia. Por meio de nosso desenvolvimento comunitário e foco humanitário, estamos mobilizando uma doação imediata para a operação de emergência do Programa Mundial de Alimentos da ONU para fornecer assistência alimentar às famílias afetadas na Ucrânia e suas fronteiras".

O Programa Mundial de Alimentos da ONU lançou recentemente uma operação de emergência buscando US$ 570 milhões em resposta de emergência para fornecer assistência alimentar a civis que fogem do conflito na Ucrânia.

A AGCO Corporation e a AAF abriram uma campanha de equipe "ShareTheMeal" com o Programa Mundial de Alimentos da ONU para atingir a meta de 182.000 refeições em três meses como uma extensão da doação total. Como resultado, os funcionários da AGCO e as partes interessadas podem doar individualmente ou em grupos para apoiar a ajuda de emergência e assistência alimentar em andamento na Ucrânia. Cinquenta e cinco centavos podem fornecer uma refeição por dia.

"Nossa primeira prioridade era proteger nossos funcionários ucranianos e suas famílias. Nossa preocupação coletiva mudou rapidamente para ações que poderíamos tomar para apoiar a Ucrânia", disse Ivory Harris, diretora de recursos humanos da AGCO. "Estamos gratos por contribuir com o Programa Mundial de Alimentos da ONU e por oferecer aos nossos funcionários a oportunidade de contribuir para a assistência alimentar de emergência para a Ucrânia por meio do desafio da equipe ShareTheMeal."

Junte-se ao "Alívio de Emergência AGCO na Ucrânia" ShareTheMeal

Baixe o aplicativo ShareTheMeal em Google Play ou App Store e junte-se ao desafio de equipe "Alívio de Emergência AGCO na Ucrânia" ou acesse diretamente o desafio via web aqui para fornecer assistência alimentar a famílias na Ucrânia por meio do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Através de sua generosa doação, podemos alcançar e alimentar mais pessoas.

-- US$ 0,80 pode alimentar uma pessoa por um dia, cobrindo as necessidades de 2000 Kcal de um adulto

-- US$ 5,60 pode alimentar uma pessoa por uma semana

-- US$ 24 pode alimentar uma pessoa por um mês (com base em 30 dias)

-- US$ 72 pode alimentar uma pessoa por três meses (com base em 90 dias)

-- US$ 292 pode alimentar uma pessoa por um ano

Por favor, junte-se a nós hoje para garantir que esta crise humanitária não se torne uma crise de fome e insegurança alimentar.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder global em desenvolvimento, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO entrega valor ao cliente através de seu portfólio de importantes marcas diferenciadas, como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a completa linha de equipamentos e serviços da AGCO ajudam agricultores a alimentar nosso mundo sustentavelmente. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), fundada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, é uma fundação privada com o objetivo de prevenir e aliviar a fome. A fundação inicia programas de impacto que apoiam a segurança alimentar, incentivam o desenvolvimento da agricultura sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF tem sede em Vaduz, Liechtenstein e suas operações são gerenciadas a partir de Duluth, Geórgia, nos EUA. Para mais informações, acesse https://www.agcofoundation.org/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220307005169/pt/

Contato

Metti Richenhagen, AGCO Agriculture Foundation AGCOagriFoundation@agcocorp.com

