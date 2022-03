Chefe da AIEA espera resposta à sua proposta para a Ucrânia 'nas próximas horas'

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que se ofereceu para ir à Ucrânia e estabelecer uma garantia de segurança para usinas nucleares, disse nesta segunda-feira(7) que espera uma resposta "nas próximas horas".

"Espero que minhas consultas sejam concluídas com sucesso nas próximas horas", disse o argentino Rafael Grossi no primeiro dia de uma reunião do conselho de governadores em Viena, sede da agência da ONU.

"Não podemos perder tempo. Todos os dias ou quase, estamos diante de um novo episódio."

Grossi disse na sexta-feira que estava disposto a viajar para Chernobyl, local do desastre nuclear de 1986 e um dos primeiros lugares a cair nas mãos de soldados russos em 24 de fevereiro.

"Ouvimos que a Federação Russa prefere que a reunião ocorra em outro lugar", disse ele, acrescentando que o local e outros detalhes estão em discussão.

Vai ser "complicado" organizar mas (...) temos de chegar a acordo claro" para evitar um acidente nuclear, insistiu.

A Ucrânia tem 15 reatores em quatro usinas ativas, além de vários depósitos de resíduos nucleares.

Na sexta-feira, as forças russas assumiram o controle da usina Zaporizhzhia, a maior da Europa, depois de lutar com tropas ucranianas, causando um incêndio.

