Bolsas europeias abrem em baixa por guerra na Ucrânia

A maioria das Bolsas europeias iniciou a segunda-feira com quedas superiores a 4% devido às consequências econômicas da invasão russa da Ucrânia, sobretudo o aumento do preço do petróleo.

Nos primeiros minutos de operações, Milão recuava 6%, Frankfurt 4,10%, Madri 4,01% e Paris 4,04%.

Londres, o mercado mais resistente desde o início da ofensiva russa, recuava 1,87% à 8h20 GMT (5H20 de Brasília).

