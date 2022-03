Ataques israelenses matam ao menos dois civis perto de Damasco

Pelo menos dois civis foram mortos em ataques israelenses nesta segunda-feira perto de Damasco, informou a agência oficial de notícias síria SANA.

Os "sistemas de defesa interceptaram a maioria dos mísseis", mas "dois civis foram mortos e houve danos materiais", nestes ataques realizados na madrugada de segunda-feira contra posições ao sul de Damasco, informou a agência sem dar mais detalhes e citando fontes militares.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), os ataques tiveram como alvo "um depósito de armas e munições nas mãos de milícias apoiadas pelo Irã perto do aeroporto de Damasco".

Desde o início do ano, Israel realizou pelo menos sete ataques aéreos na Síria, segundo a ONG, acrescentando que essas incursões mataram dois soldados sírios e quatro milicianos apoiados pelo Irã em fevereiro.

Desde o início da guerra na Síria, há quase 11 anos, Israel realizou centenas de ataques aéreos no país vizinho, contra posições do exército e combatentes do Hezbollah e de outras milícias apoiadas por Teerã.

Israel raramente comenta esses ataques, mas seus líderes declararam repetidamente que não permitirão que seu inimigo, o Irã, intensifique sua influência na Síria.

Iniciada em 2011 após a repressão às manifestações pró-democracia, a guerra na Síria tornou-se mais complexa ao longo dos anos, com o envolvimento de outros países e a participação de jihadistas.

Até agora, o conflito matou cerca de 500 mil pessoas, devastou a infraestrutura do país e forçou o deslocamento de milhões de pessoas.

