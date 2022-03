Ao menos 13 mortos no bombardeio de uma padaria industrial a oeste de Kiev

Pelo menos 13 pessoas morreram nesta segunda-feira em bombardeios que atingiram uma padaria industrial em Makariv, cerca de 50 quilômetros a oeste de Kiev, informaram os serviços de emergência ucranianos.

Em mensagem no Telegram, os serviços indicaram que cerca de 30 pessoas estavam no perímetro da padaria no momento dos bombardeios.

Uma porta-voz dos serviços de emergência confirmou à AFP que o ataque havia matado pelo menos 13 pessoas.

Os serviços de emergência também disseram ter resgatado cinco pessoas presas nos escombros desta fábrica, que estava fechada.

Nenhuma outra informação sobre este bombardeio estava imediatamente disponível.

