Tornado deixa seis mortos nos Estados Unidos

Em dezembro, dezenas de tornados devastadores afetaram cinco estados americanos e deixaram pelo menos 79 mortos em Kentucky e outras vítimas fatais no Tennessee, Arkansas, Missouri e Illinois

Quatro adultos e duas crianças morreram na passagem de um tornado no sábado, 5, pelo condado de Madison, no estado de Iowa, região central dos Estados Unidos.

Outras quatro pessoas ficaram feridas na passagem do tornado, que provocou "grande danos a casas e propriedades", informou Diogenes Ayala, diretor do serviço de emergências do condado.

"Este foi, acredito, o pior que já vi em muito tempo", disse Ayala.

A agência de Des Moines do Serviço de Meteorologia Nacional afirmou em um boletim divulgado no sábado à noite que "a pior parte já passou pelo centro de Iowa".

"As tempestades avançam. As zonas mais ao leste, incluindo a área metropolitana de Des Moines, estão a salvo", afirmou.

A governadora de Iowa, Kim Reynolds, decretou estado de catástrofe para o condado de Madison, o que libera o uso de recursos públicos para a recuperação.

bur-dva/mtp/mas/es/fp

