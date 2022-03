Primeiro-ministro israelense fala com Putin por telefone um dia após visita

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, conversou neste domingo à noite (segundo o horário local) por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. A ligação aconteceu um dia após sua viagem a Moscou para discutir a invasão russa da Ucrânia.

Bennett também conversou com o chanceler alemão Olaf Scholz, a quem ele também visitou em Berlim no sábado, e com o presidente francês Emmanuel Macron, disse seu gabinete.

Bennett ainda falou ao telefone várias vezes com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy - mais recentemente na manhã de domingo - como parte de sua diplomacia de mediação entre a Ucrânia e a Rússia após mais de uma semana de combates.

Além disso, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, voará para Riga, Letônia, na segunda-feira para se encontrar com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse o Ministério das Relações Exteriores.

Embora Israel tenha condenado a invasão da Rússia, também se absteve de tomar medidas que pudessem irritar Moscou, por medo de comprometer a coordenação militar na vizinha Síria.

