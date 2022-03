PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Presidente ucraniano teme ataque contra Odessa; retirada de civis de Mariupol é interrompida

KIEV:

Ucrânia teme bombardeio russo contra Odessa; retirada de civis interrompida em Mariupol

A retirada de civis do porto ucraniano de Mariupol - cercado por tropas russas - foi interrompida, anunciou neste domingo a Cruz Vermelha, enquanto o presidente ucraniano advertiu que a cidade estratégica de Odessa pode ser alvo de bombardeios.

GENEBRA:

Mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos pela invasão da Rússia

Mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, de acordo com os dados atualizados da ONU publicados neste domingo.

PARIS:

Imagens de cidades ucranianas destruídas recordam Aleppo e Grozny

As imagens de destruição e de civis bloqueados em meio aos combates nas cidades ucranianas de Kharkiv, Chernihiv ou Mariupol - cercadas e sob bombardeios russos - recordam os cercos violentos contra Grozny na Chechênia ou Aleppo na Síria, reduzidas a cinzas por ataques de Moscou.

LVIV:

Diante do temor de ataques russos, Lviv protege seu patrimônio cultural

Com a guerra se aproximando, no centro de Lviv, região oeste da Ucrânia, as muitas estátuas estão cobertas com lonas e tecidos resistentes a incêndios como forma de proteção a um possível ataque russo.

PEQUIM:

Guerra na Ucrânia testa relação "sem limites" da China com a Rússia

O presidente chinês, Xi Jinping, e o colega russo, Vladimir Putin, brindaram a amizade "sem limites" em um encontro em fevereiro, mas um mês depois, a relação passa por um teste com a guerra na Ucrânia.

NOVA YORK:

Visa e Mastercard suspendem operações na Rússia

As empresas de cartões de crédito Visa e Mastercard anunciaram no sábado (5) a suspensão de suas operações na Rússia, as últimas grandes empresas americanas a congelar suas atividades comerciais com Moscou por sua invasão da Ucrânia.

SEUL:

Coreia do Sul escolhe presidente entre antifeminista e liberal envolvido em escândalos

A Coreia do Sul definirá seu novo presidente na próxima quarta-feira (9), entre um candidato conservador antifeminista e um liberal perseguido por escândalos. O ex-procurador Yoon Suk-yeol, do Partido Poder Popular, e o ex-governador Lee Jae-myung, do Partido Democrático (atualmente na presidência) aparecem empatados nas pesquisas.

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

MÉXICO:

Briga entre torcedores deixa 22 feridos em partida do campeonato mexicano

Ao menos 22 pessoas ficaram feridas no sábado em uma briga generalizada entre torcedores durante a partida entre Querétaro e Atlas, válida pela nona rodada do torneio Clausura-2022 do futebol mexicano na cidade de Querétaro (centro).

AFP

