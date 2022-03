Olympique de Marselha é derrotado pelo Monaco (1-0) e perde vice-liderança para o Nice

O Monaco, oitavo da Ligue 1 francesa, venceu o Olympique de Marselha (1 a 0) neste domingo por 1 a 0 pela 27ª rodada, e com isso a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli perdeu a vice-liderança para o Nice, que havia vencido no sábado o líder Paris Saint-Germain por 1 a 0.

Um gol do português Gelson Martins (58) permitiu ao Monaco ficar a seis pontos do pódio e de seu adversário do dia, que sofreu a segunda derrota consecutiva em casa, depois de perder para o Clermont.

Já o Rennes, é o quarto colocado após a vitória sobre o Angers (14º) por 2 a 0 e está agora a apenas um ponto do Olympique de Marselha

No sábado, o PSG havia sido derrotado por 1 a 0 com um gol nos últimos minutos em seu jogo contra o Nice, o último do time parisiense antes do duelo decisivo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na quarta-feira no Santiago Bernabeu.

Um chute de primeira de Andy Delort (88) deu ao Nice uma grande vitória e a vice-liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha.

A equipe parisiense, que não pôde contar com o astro Kylian Mbappé, suspenso, continua confortavelmente instalada no topo da Ligue 1 com 13 pontos a mais que o Nice.

-- Resultados da 27ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lorient - Lyon 1 - 4

- Sábado:

Lens - Brest 0 - 1

Nice - PSG 1 - 0

- Domingo:

Saint-Etienne - Metz 1 - 0

Nantes - Montpellier 2 - 0

Bordeaux - Troyes 0 - 2

Rennes - Angers 2 - 0

Reims - Strasbourg 1 - 1

Lille - Clermont-Ferrand FC 4 - 0

Olympique de Marselha - Monaco 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 27 19 5 3 56 24 32

2. Nice 49 27 15 5 7 38 21 17

3. Olympique de Marselha 47 27 13 8 6 39 25 14

4. Rennes 46 27 14 4 9 53 25 28

5. Strasbourg 44 27 12 8 7 49 32 17

6. Nantes 42 27 12 6 9 36 29 7

7. Lille 42 27 11 9 7 37 35 2

8. Monaco 41 27 11 8 8 40 29 11

9. Lyon 41 27 11 9 7 38 33 5

10. Lens 40 27 11 7 9 42 38 4

11. Montpellier 37 27 11 4 12 41 40 1

12. Brest 35 27 9 8 10 35 38 -3

13. Reims 32 27 7 11 9 31 31 0

14. Angers 29 27 7 8 12 31 40 -9

15. Clermont-Ferrand FC 28 27 7 7 13 27 46 -19

16. Troyes 25 27 6 7 14 25 41 -16

17. Saint-Etienne 25 27 6 7 14 28 50 -22

18. Lorient 24 27 5 9 13 22 43 -21

19. Metz 22 27 4 10 13 25 46 -21

20. Bordeaux 22 27 4 10 13 38 65 -27

