Manchester City goleia United no derby (4-1) e segue firme na liderança da Premier

O Manchester City recuperou a vantagem de seis pontos sobre o Liverpool após uma vitória retumbante sobre o Manchester United (4-1), neste domingo, pela 28ª rodada o que lhe permite se consolidar na liderança e, de quebra, deixar seu grande rival de fora da 'zona da Champions'.

A derrota do United, permite que o Arsenal fique na quarta posição após a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Watford (19º e penúltimo).

Contra os 'Reds', que entraram em campo fragilizados pelas ausências de Cristiano Ronaldo (devido a problemas no quadril) e Raphäel Varane (positivo para covid), o Manchester City, com uma dobradinha do belga Kevin de Bruyne e outra do argelino Riyad Mahrez, dominou o dérbi e consolidou a sua liderança.

Com 69 pontos, os 'Citizens' estão seis pontos à frente do Liverpool, que tem um jogo a menos, e venceu o West Ham por 1 a 0 no sábado.

Já para os jogadores comandados por Ralph Ragnick esta derrota foi uma péssima notícia: o time perdeu o quarto lugar para o Arsenal (agora com 48 pontos contra 47) sendo que os 'Gunners' disputaram três jogos a menos.

Kevin de Bruyne abriu o placar logo aos quatro minutos mandando de primeira para o gol após um cruzamento rasteiro de Bernardo Silva.

O United era Incapaz de deter os ataques do City, especialmente pela ponta direita, onde Jack Grealish e Silva faziam o que queriam. Mas o time vermelho se manteve no jogo graças a um gol de Jadon Sancho (revelado nas categorias de base do City) após um contra-ataque certeiro em que o jovem atacante finalizou com um chute extremamente preciso empatando o jogo (1-1) aos 22 minutos.

Mas o United nunca elevou o nível de jogo o suficiente para ameaçar seriamente os anfitriões.

Após o empate de Sancho, os Citizens voltaram a ficar na frente com outro gol de De Bruyne aos 28 minutos (2-1).

No segundo tempo, o City dominou seus vizinhos e depois de um voleio de Mahrez (aos 68 minutos) e um duelo entre o argelino e o goleiro David de Gea (90), fechou um placar que poderia ter sido mais elástico.

"O maior sucesso para mim como técnico é que, depois de três títulos da Premier League, ainda corremos como corremos e estamos aí para tentar (ganhar a liga) novamente", disse o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

Já o treinador Ralph Ragnick reconheceu que há muito trabalho a ser feito: "É um jogo difícil que mostra que temos um longo caminho a percorrer para diminuir essa diferença", disse o alemão. "Todo mundo sabe como eles são bons. Eles são uma das melhores equipes do mundo e há uma lacuna entre as duas equipes".

A derrota é um duro golpe para o United, que corre o risco de perder os volumosos lucros que a Liga dos Campeões oferece, em uma pré-temporada na qual precisará de fundos para reconstruir um time competitivo.

Já o Arsenal, fora da zona da Champions desde a temporada 2016/2017, pode encerrar sua longa ausência nesta temporada.

Uma boa dinâmica, um esquema tático cada vez mais estabelecido e um calendário livre de outras competições são os melhores trunfos do time londrino para atingir seu objetivo de terminar a temporada no G4 da Premier League.

Contra o Watford (19º e a três pontos da zona de salvação), os 'Gunners' mostraram seu acervo de qualidades ofensivas, marcando três gols após boas triangulações.

Uma jogada bem executada entre Martin Odegaard e o inglês Bukayo Saka permitiu ao norueguês abrir o placar aos 5 minutos.

Saka também participou do segundo gol, após uma bela assistência de Alexandre Lacazette (aos 30 minutos). O atacante francês também ajudou o brasileiro Gabriel Martinelli a aumentar a vantagem para 3 a 1 no início do segundo tempo (aos 52 minutos).

"Não gosto muito de olhar para a classificação porque temos jogos pendentes", disse o técnico espanhol Mikel Arteta sobre a luta pela vaga na Liga dos Campeões. "Conheço o objetivo e é apenas um, tentar melhorar amanhã o que fizemos hoje", acrescentou.

Os pequenos lapsos de concentração na defesa do Arsenal permitiram primeiro ao colombiano Cucho Hernández empatar com um gol acrobático (aos 11 minutos) e depois o francês Moussa Sissoko diminuiu na reta final (87).

-- Jogos da 28ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

Leicester - Leeds 1 - 0

Aston Villa - Southampton 4 - 0

Newcastle - Brighton 2 - 1

Norwich City - Brentford 1 - 3

Burnley - Chelsea 0 - 4

Wolverhampton - Crystal Palace 0 - 2

Liverpool - West Ham 1 - 0

- Domingo:

Watford - Arsenal 2 - 3

Manchester City - Manchester United 4 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Tottenham - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 69 28 22 3 3 68 18 50

2. Liverpool 63 27 19 6 2 71 20 51

3. Chelsea 53 26 15 8 3 53 18 35

4. Arsenal 48 25 15 3 7 41 29 12

5. Manchester United 47 28 13 8 7 45 38 7

6. West Ham 45 28 13 6 9 46 35 11

7. Tottenham 42 25 13 3 9 35 32 3

8. Wolverhampton 40 27 12 4 11 24 23 1

9. Southampton 35 27 8 11 8 34 41 -7

10. Crystal Palace 33 28 7 12 9 39 38 1

11. Aston Villa 33 26 10 3 13 37 37 0

12. Leicester 33 25 9 6 10 40 43 -3

13. Brighton 33 27 7 12 8 26 32 -6

14. Newcastle 28 26 6 10 10 30 46 -16

15. Brentford 27 28 7 6 15 30 45 -15

16. Leeds 23 27 5 8 14 29 61 -32

17. Everton 22 24 6 4 14 28 41 -13

18. Burnley 21 26 3 12 11 22 36 -14

19. Watford 19 27 5 4 18 27 50 -23

20. Norwich City 17 27 4 5 18 16 58 -42

