Juventus vence Spezia (1-0) e se consolida no G4 do campeonato italiano

A Juventus chegou ao seu décimo quarto jogo consecutivo sem perder no Campeonato Italiano, ao vencer a Spezia (16ª) em casa por 1 a 0 com dificuldades neste domingo, pela 28ª rodada, com um gol do espanhol Álvaro Morata (21), resultado que lhe permite consolidar o seu quarto lugar.

Com 53 pontos, o time de Turim tem seis pontos de vantagem sobre a Atalanta de Bergamo, que disputou um jogo a menos, e está quatro pontos atrás do Napoli e do Milan, que se enfrentam neste domingo no jogo de maior destaque da 28ª rodada da Serie A, no Estádio Diego Maradona.

O líder provisório, a Inter de Milão, está cinco pontos à frente da Juventus após a vitória de sexta-feira por 5 a 0 sobre a Salernitana (20ª).

Quatro dias após a vitória por 1 a 0 sobre a Fiorentina, ex-time de seu novo atacante Dusan Vlahovic, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, a Juventus desta vez contou com o gol de Morata, que marcou pela primeira vez desde meados de janeiro, após uma assistência de Manuel Locatelli, em um lance em que o goleiro Ivan Provedel afastou mal a bola.

Apesar das boas oportunidades criadas no segundo tempo, os jogadores comandados pelo técnico da Spezia, Thiago Motta, não conseguiram empatar.

--- Resultados da 28ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Inter - Salernitana 5 - 0

- Sábado:

Udinese - Sampdoria 2 - 1

Roma - Atalanta 1 - 0

Cagliari - Lazio 0 - 3

- Domingo:

Genoa - Empoli 0 - 0

Bologna - Torino 0 - 0

Fiorentina - Hellas Verona 1 - 1

Unione Venezia - Sassuolo 1 - 4

Juventus - Spezia 1 - 0

Napoli - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 27 17 7 3 60 22 38

2. Napoli 57 27 17 6 4 49 19 30

3. Milan 57 27 17 6 4 53 29 24

4. Juventus 53 28 15 8 5 42 25 17

5. Atalanta 47 27 13 8 6 50 31 19

6. Roma 47 28 14 5 9 46 34 12

7. Lazio 46 28 13 7 8 57 42 15

8. Fiorentina 43 27 13 4 10 46 37 9

9. Hellas Verona 41 28 11 8 9 53 44 9

10. Sassuolo 39 28 10 9 9 49 46 3

11. Torino 34 27 9 7 11 33 28 5

12. Bologna 33 27 9 6 12 32 42 -10

13. Empoli 32 28 8 8 12 40 53 -13

14. Udinese 29 26 6 11 9 34 43 -9

15. Sampdoria 26 28 7 5 16 36 48 -12

16. Spezia 26 28 7 5 16 28 50 -22

17. Cagliari 25 28 5 10 13 28 51 -23

18. Unione Venezia 22 27 5 7 15 25 51 -26

19. Genoa 18 28 1 15 12 22 47 -25

20. Salernitana 15 26 3 6 17 20 61 -41

