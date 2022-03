Hoffenheim vence Colônia (1-0) e entra na 'zona da Champions'

O Hoffenheim venceu neste domingo o Colônia fora de casa por 1 a 0 pela 25ª rodada da Bundesliga e subiu para o quarto lugar do campeonato, posição que lhe daria acesso à próxima Liga dos Campeões.

O gol do austríaco Stefan Posch aos 61 minutos de jogo permitiu ao Hoffenheim subir da sexta para a quarta posição, se beneficiando do empate de sábado (1-1) entre as duas equipes que estavam à frente na tabela, Leipzig e Freiburg.

Desta forma, o Hoffenheim soma 43 pontos, dois a mais que esses dois times, agora em quinto e sexto, respectivamente, e está a dois pontos do terceiro, o Bayer Leverkusen, que no sábado conseguiu um empate valioso (1-1) no campo do líder Bayern de Munique.

O Colônia, oitavo colocado, vê suas chances de classificação para a próxima Liga Europa freadas com esta derrota.

O Bayern, apesar do tropeço, segue liderando confortavelmente, com 59 pontos, nove a mais que o segundo, o Borussia Dortmund, que fecha a rodada na quarta-feira, em visita ao Mainz (9º).

Essa partida foi adiada para quarta-feira devido aos inúmeros casos de covid-19 em Mainz.

--- Jogos da 25ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Arminia Bielefeld - Augsburg 0 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - Bayer Leverkusen 1 - 1

RB Leipzig - Freiburg 1 - 1

Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1 - 0

Hertha Berlim - Eintracht Frankfurt 1 - 4

Bochum - Greuther Furth 2 - 1

Stuttgart - B. Moenchengladbach 3 - 2

- Domingo:

Colônia - Hoffenheim 0 - 1

- Quarta-feira:

(14h30) Mainz - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 59 25 19 2 4 76 27 49

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 64 37 27

3. Bayer Leverkusen 45 25 13 6 6 64 40 24

4. Hoffenheim 43 25 13 4 8 48 36 12

5. RB Leipzig 41 25 12 5 8 51 29 22

6. Freiburg 41 25 11 8 6 40 27 13

7. 1. FC Union Berlin 37 25 10 7 8 32 33 -1

8. Colônia 36 25 9 9 7 36 39 -3

9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Eintracht Frankfurt 34 25 9 7 9 37 37 0

11. Bochum 32 25 9 5 11 27 35 -8

12. Wolfsburg 31 25 9 4 12 27 37 -10

13. B. Moenchengladbach 27 25 7 6 12 34 51 -17

14. Augsburg 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Arminia Bielefeld 25 25 5 10 10 22 33 -11

16. Hertha Berlim 23 25 6 5 14 26 58 -32

17. Stuttgart 22 25 5 7 13 31 47 -16

18. Greuther Furth 14 25 3 5 17 23 64 -41

