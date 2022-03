Djokovic oferece ajuda financeira a ex-tenista Stakhovsky, combatente na Ucrânia

Novak Djokovic, número 2 do mundo, ofereceu ajuda financeira ao ex-tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky, que se juntou às tropas ucranianas que lutam contra o exército russo.

"Penso em você. Espero que tudo se acalme logo. Diga-me para qual endereço posso enviar a ajuda... ajuda financeira ou qualquer tipo de ajuda...", escreveu "Nole" em uma conversa de WhatsApp postada no Instagram por Stakhovsky.

O ex-jogador ucraniano, que chegou ao número 31 do ranking da ATP, teve entre seus maiores sucessos a vitória sobre Roger Federer em Wimbledon, em 2013. Ele se aposentou aos 36 anos, após participar no início deste ano do Aberto da Austrália, e decidiu ir a Kiev para participar da defesa armada contra a invasão russa.

Outros atletas ucranianos também tomaram a decisão de pegar em armas para defender seu país, como o bicampeão olímpico de boxe Vasiliy Lomachenko e o ex-campeão mundial de boxe Oleksandr Usyk.

