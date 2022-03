Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

O GRAMMY Museum® e A Academia Latina da Gravação? mudaram o nome da galeria digital de conteúdo latino para The Gabriel Abaroa, Jr. Latin Media Gallery, como uma homenagem ao ex-Presidente/CEO de A Academia Latina da Gravação, Gabriel Abaroa, Jr.

Michael Sticka, Presidente/CEO do GRAMMY Museum, juntamente com Manuel Abud, atual CEO de A Academia Latina da Gravação, anunciaram a homenagem a Abaroa durante uma recepção privada, com a presença de membros da Junta Diretiva de A Academia Latina, da Recording Academy®, do Museu, da Fundação Cultural Latin GRAMMY®, e assim como familiares de Abaroa e amigos próximos.

"As quase duas décadas de liderança de Gabriel na Academia Latina foram de importância fundamental para o impacto, a conscientização e o crescimento da música latina em todo o mundo", disse Sticka. "A equipe do GRAMMY Museum tem muito orgulho em nomear a galeria digital de conteúdo latino em homenagem ao nosso colaborador e querido amigo."

"O estilo único de liderança de Gabriel realmente foi um exemplo dos valores de nossa organização: excelência, integridade e paixão", disse Abud. "A galeria que levará seu nome é uma prova do legado de Gabriel, e reforçará nossa rica herança de apoiar e honrar a música latina e seus criadores."

Em 2019, trabalhando em colaboração com A Academia Latina, o Museu renovou seu terceiro andar para expandir suas exposições de temática latina e mostrar o poder da música latina à medida que ela continua a crescer e se tornar uma das principais influências mundiais. A galeria digital de conteúdo latino exibe atualmente "Y Para Siempre... Marco Antonio Solís", que destaca a vida de Solís desde seu início em Michoacán, México, até os dias atuais, como um artista solo internacional de sucesso, atualmente radicado em Los Angeles.

Sob a liderança e a direção de Abaroa, A Academia Latina houve um grande crescimento e se atingiu uma estabilidade financeira excepcional por mais de 20 anos. Algumas de suas principais realizações incluem a implementação de uma influente Junta Diretiva, ao mesmo tempo em que promoveu um relacionamento saudável com a Recording Academy, além da montagem de uma equipe de executivos e funcionários talentosos e apaixonados. Além disso, ele foi o responsável pela transição da transmissão televisiva da Entrega Anual do Latin GRAMMY® do inglês para o espanhol. Mais recentemente, em 2018, a organização, sob a liderança de Abaroa, assinou um acordo sem precedentes, estendendo a parceria estabelecida em 2005 com a Univision até 2028. Ele também liderou a criação da Fundação Cultural Latin GRAMMY em 2014 para promover a conscientização internacional e a valorização das contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial através de bolsas de estudo, subvenções e programas educacionais universitários. No ano passado, Abaroa passou a ser o presidente emérito de A Academia Latina, um novo cargo de consultor sênior, que incluirá o trabalho em projetos estratégicos específicos.

Criado em 2008, o GRAMMY Museum é uma organização sem fins lucrativos dedicada a cultivar uma maior compreensão da história e do significado da música através de exposições, atividades educacionais, subvenções, iniciativas de preservação e programas para o público em geral. Prestando homenagem ao nosso patrimônio musical coletivo, o Museu explora e celebra todos os aspectos desta arte - desde a tecnologia do processo de gravação até os lendários artistas que deixaram marcas indeléveis em nossa identidade cultural. Para mais informações, visite www.grammymuseum.org, dê um "like" em GRAMMY Museum no Facebook, e siga @GRAMMYMuseum no Twitter e Instagram.

Para imagens, clique aqui.Crédito da foto: JC Olivera/Getty Images para A Academia Latina da Gravação.

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Entidade referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, para honrar a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, favor visitar LatinGRAMMY.com.

