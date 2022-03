Barcelona e Atlético de Madrid vencem e se consolidam na 'zona da Champions'

O Barcelona venceu o Elche de virada (2-1) neste domingo, enquanto o Atlético de Madrid derrotou o Betis (3-1) como visitante, resultados que fizeram as duas equipes conseguirem terminar a 27ª rodada da LaLiga na terceira e quarta posições respectivamente, subindo uma posição cada.

A equipe catalão comandada por Xavi Hernández teve que reagir depois de sofrer um gol poucos minutos antes do intervalo marcado por Fidel Chaves, aos 44 minutos.

No segundo tempo, Ferrán Torres saiu do banco de reservas e empatou aos 61 minutos.

Na reta final da partida, após um toque de mão de Antonio Barragán na área do Elche, o árbitro, com a ajuda do VAR, marcou um pênalti a favor do Barcelona.

O holandês Memphis Depay, que também deixou o banco para substituir o gabonês Pierre Emerick Aubameyang, não desperdiçou e marcou o gol da vitória aos 84 minutos.

Apesar dos três pontos, Xavi tem ajustes a fazer, já que até Pedri, o jovem prodígio elogiado pelo treinador catalão, teve um mau dia.

Foi por causa de um passe perdido do jovem meia que o capitão do Elche conseguiu abrir o marcador, com um chute colocado que Marc-André ter Stegen não conseguiu defender.

O goleiro alemão voltou a salvar sua equipe de apuros. Ele defendeu um chute de Pere Milla aos 64 minutos e, aos 95 minutos, teve que se esticar para defender uma cabeçada do argentino Guido Carrillo e garantir a vitória.

"Parecia que íamos perder um jogo que não merecíamos perder", disse Xavi após o jogo. "Merecíamos vencer por mais de um gol."

Após esta vitória, a equipe catalã ocupa a terceira posição com 48 pontos, enquanto o Elche continua na parte inferior da tabela, na décima quarta posição, mas ainda cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Com este resultado, o Barcelona consegue uma série de quatro vitórias consecutivas contando todas as competições, antes de receber o turco Galatasaray na quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

Quando Xavi assumiu em novembro, o Barcelona estava em nono lugar, mas agora o time pode até sonhar em tomar a vice-liderança do Sevilla, que está apenas sete pontos à frente.

"Temos quatro vitórias consecutivas, isso não acontecia há muito tempo, é um bom sinal", disse Xavi. "Os jogadores acreditam no que estamos fazendo. Estamos no caminho certo", acrescentou o técnico.

Também neste domingo o Atlético de Madrid venceu o Betis como visitante (3-1) com uma dobradinha de João Félix, e subiu assim para a quarta posição, dando mais um passo para garantir na próxima temporada uma vaga na principal competição europeia de clubes.

Os 'colchoneros' abriram o placar logo no início com um gol do português aos 2 minutos, mas o Betis conseguiu empatar pouco antes do intervalo, com um golaço de pé esquerdo de Cristian Tello (45 + 6).

Os 'rojiblancos' conseguiram a vitória graças a outro gol de João Félix, com assistência de Marcos Llorente aos 61 minutos de jogo.

O time fechou o placar aos 80 minutos com Thomas Lemar, após uma grande jogada de Antoine Griezmann pela ponta direita.

Quando questionado após o jogo sobre o bom momento de sua equipe, o técnico argentino Diego Simeone declarou: "A dinâmica aparece, buscam-se soluções para colocar a equipe de volta nos trilhos".

Simeone também falou sobre João Félix, protagonista da vitória deste domingo: "Todas as pessoas precisam de tempo. Tudo o que pedimos a João, ele está fazendo: tem gol, talento, visão de jogo, velocidade, defesa... tudo isso é ótimo para ele, não tenho dúvidas", concluiu o treinador.

O grande perdedor do dia foi o Betis, que depois de ter se classificado para a final da Copa do Rei durante a semana, hoje perdeu duas posições na LaLiga, caindo do terceiro ao quinto lugar, deixando assim a zona da Liga dos Campeões (com 46 pontos).

Já o Real Madrid goleou a Real Sociedad no sábado (4-1), consolidando assim a sua liderança (63 pontos), com oito pontos de vantagem sobre o Sevilla, segundo na tabela, que só conseguiu empatar (0-0) na sexta-feira com o Alavés (19º).

A quinze pontos do líder estão Barcelona e Atlético de Madrid após seus triunfos deste domingo.

--- Jogos da 27ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Sevilla 0 - 0

- Sábado:

Osasuna - Villarreal 1 - 0

Espanyol - Getafe 2 - 0

Valencia - Granada 3 - 1

Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1

- Domingo:

Cádiz - Rayo Vallecano 2 - 0

Elche - Barcelona 1 - 2

Celta Vigo - Mallorca 4 - 3

Betis - Atlético de Madrid 1 - 3

- Segunda-feira:

(17h00) Athletic Bilbao - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 63 27 19 6 2 56 21 35

2. Sevilla 55 27 15 10 2 39 18 21

3. Barcelona 48 26 13 9 4 48 29 19

4. Atlético de Madrid 48 27 14 6 7 50 35 15

5. Betis 46 27 14 4 9 49 35 14

6. Real Sociedad 44 27 12 8 7 28 29 -1

7. Villarreal 42 27 11 9 7 47 26 21

8. Athletic Bilbao 37 26 9 10 7 29 25 4

9. Valencia 36 27 9 9 9 41 43 -2

10. Celta Vigo 35 27 9 8 10 33 31 2

11. Osasuna 35 27 9 8 10 26 31 -5

12. Espanyol 32 27 8 8 11 33 40 -7

13. Rayo Vallecano 31 26 9 4 13 28 32 -4

14. Elche 29 27 7 8 12 29 39 -10

15. Getafe 27 27 6 9 12 26 32 -6

16. Mallorca 26 27 6 8 13 26 45 -19

17. Granada 25 27 5 10 12 28 43 -15

18. Cádiz 24 27 4 12 11 23 39 -16

19. Alavés 22 27 5 7 15 21 44 -23

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

