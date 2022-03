Zverev vence seu segundo duelo contra o Brasil e leva a Alemanha à fase de grupos da Copa Davis

O campeão olímpico Alexander Zverev classificou a Alemanha para a fase de grupos da Copa Davis neste sábado ao derrotar Thiago Monteiro, o brasileiro mais bem colocado no ranking mundial da ATP, no quarto jogo da série disputada no Rio de Janeiro.

Em seu inesperado retorno à Copa Davis, da qual está ausente desde 2019 por discordar do formato atual, o número três do mundo fez valer seu favoritismo e marcou dois dos três pontos da vitória por 3 a 1 do alemães contra os donos da casa.

Convocado no último minuto, Zverev se justificou após sua expulsão no Aberto de Acapulco na semana passada, onde bateu várias vezes com sua raquete na cadeira do juiz, ao vencer o aguerrido Thiago Monteiro (114º) por 6-1 e 7-5 em uma hora e 36 minutos sobre o saibro do Parque Olímpico do Rio.

O tenista alemão de 24 anos somou assim o seu segundo ponto, depois de ter batido Thiago Wild (216º) na abertura dos confrontos na sexta-feira.

Nos dois jogos, o medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio encontrou resistência maior do que o esperado, ampliada pelo apoio incondicional dos torcedores aos seus atletas.

Nessa sexta-feira, Monteiro derrotou Jan-Lennard Struff (60º) e empatou a série no final da primeira jornada.

Mas os europeus, semifinalistas da Copa Davis 2021, abriram vantagem graças à vitória de sua dupla, Kevin Krawietz e Tim Puetz, contra Bruno Soares e Felipe Meligeni na primeira rodada neste sábado.

A Alemanha disputará agora a fase de grupos das finais da Copa Davis, que acontecerá em setembro e contará com a participação de 16 equipes.

O sorteio dessa fase acontecerá em março, quando as quatro sedes também deverão ser definidas.

- Resultados deste sábado, segunda jornada das eliminatórias para a fase de grupos da Copa Davis:

Alemanha 3 - Brasil 1

Kevin Krawietz/Tim Puetz (ALE) x Bruno Soares/Felipe Meligeni (BRA) 4-6, 7-6 (4), 6-4

Alexander Zverev (ALE) x Thiago Monteiro (BRA) 6-1, 7-5

