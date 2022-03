Ucraniana Yastremska avança à final em Lyon uma semana depois de escapar de ataque russo

A ucraniana Dayana Yastremska chegou à final do torneio WTA em Lyon no sábado, uma semana depois de escapar das bombas russas na cidade de Odessa.

A tenista de 21 anos, com uma bandeira ucraniana nos ombros ao entrar na quadra e jogando com as cores azul e amarelo de seu país, derrotou a romena Sorana Cirstea por 7-6 (7/5), 4-6 e 6-4, em duas horas e meia.

No domingo, Yastremska, número 140 do mundo, enfrentará na final a chinesa Zhang Shuai, que venceu a francesa Caroline Garcia por 6-2 e 7-5.

Será sua primeira final desde Adelaide em 2020.

Yastremska chegou a Lyon no último sábado e explicou ter acordado "com as bombas" no momento em que a Rússia invadia a Ucrânia na semana passada, antes de iniciar uma longa jornada até a França.

Ela e sua família passaram duas noites em um abrigo em um estacionamento subterrâneo para se protegerem de ataques na cidade de Odessa.

Seu pai e sua mãe ficaram para trás e se despediram de Yastremska e sua irmã de 15 anos, Ivanna, enquanto cruzavam o Danúbio em um barco para chegar à Romênia.

"Preciso pensar no que sinto agora. Sinto que estou nas nuvens, ainda não percebi que estou na final", disse Yastremska à multidão após a semifinal, na qual chegou a desperdiçar três match points no nono game do terceiro set, onde acabaria perdendo seu serviço e o game.

"No terceiro set, quando não aproveitei os match points e perdi o game, fiquei louca e pensei 'Estou sem chances, perdi porque não tenho mais potência'. Então todo mundo me apoiou e senti que poderia conseguir. Graças a vocês estou aqui, na final", disse ela para a multidão.

Yastremska ganhou três títulos da WTA, mas nenhum desde maio de 2019.

Sua vitória neste sábado acontece um dia depois que a número 1 ucraniana, Elina Svitolina, foi eliminada nas quartas de final do torneio WTA em Monterrey pela colombiana María Camila Osorio.

Svitolina afirmou que estava doando seu prêmio do torneio em dinheiro para o exército ucraniano.

Ao mesmo tempo, a equipe masculina ucraniana chegou ao Grupo Mundial da Copa Davis neste sábado, depois de derrotar Barbados na partida disputada na Turquia por razões de segurança.

