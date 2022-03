Samsung Electronics suspende embarques de produtos para Rússia

A Samsung suspendeu os embarques de todos os seus produtos para a Rússia. A empresa de sul-coreana é a mais vendida de smartphones no país, com participação de mercado de aproximadamente 30%, segundo a Counterpoint Research, que rastreia as remessas de aparelhos. A Samsung também vende semicondutores e uma variedade de eletrônicos de consumo na Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires

