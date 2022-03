Rússia pede aos EUA garantias antes de apoiar um acordo sobre programa nuclear iraniano

A Rússia pediu ao governo dos Estados Unidos a garantia de que as sanções contra o país devido ao conflito na Ucrânia não afetarão a cooperação com o Irã, antes da retomada do acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"Há problemas do lado russo", declarou o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.

"Pedimos aos nossos colegas americanos garantias escritas (...) que as sanções não afetarão nosso direito a uma livre e total cooperação comercial, econômica, de investimentos e técnico-militar com o Irã".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/oaa/es/me/fp

Tags